Гольовий землетрус, "фестиваль насильства" і скандаліст Марадона – нефутбольні цікавинки ЧС-2018

Нова підбірка цікавих історій з чемпіонату світу з футболу 2018 року, що відбувається зараз у Росії.

Футбольний землетрус

Досвідчені вболівальники знають: якщо масово і синхронно стрибати на трибунах, то стадіон можна трошки-трошки розхитати. Але зчини землетрус – хіба це реально?!

"Реально!" – стверджують працівники Інститут геологічних і атмосферних досліджень Мексики. Вони заявляють, що зафіксували в Мехіко під час матчу їхньої національної збірної проти Німеччини (1:0) "штучний" землетрус. Буцімто поштовхи були зареєстровані в двох точках міста через сім секунд після 35-ї хвилини гри, на якій команда Мексики забила гол. Науковці вважають, що землетрус спричинили шаленні від радості стрибки вболівальників. Чи було так насправді, важко сказати. Але навіть якщо це байка, то дуже гарна.

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Вболівають усі!

Позитивно відзначилися також і вболівальники збірної Ісландії . Перший матч своєї команди проти титулованої Аргентини (1:1) дивилися 99,6% (!) телеглядачів з усіх, хто включав у той час телевізор. Тобто практично всі – від мала до велика – дивилися футбол. Фантастична цифра!

"Фестиваль насильства"



Фанати Росії і Англії вже влаштовували "фестивалі". Ось, як на фото на Євро-2016

А от у російських ультрас зовсім "інші пріоритети". Сьогодні, 18 червня, вони з'їхалися до Волгограда, щоб, як пишуть у соцмережах, влаштувати "гарячий прийом" та "фестиваль насильства" англійським вболівальникам. Саме сьогодні у Волгограді збірна Англії стартує на ЧС-2018 матчем проти Тунісу (21:00). І, звісно, там зараз багато британців. Поки про якісь інциденти медіа не повідомляють. Але, за звичайЮ бійки відбуваються після поєдинків. Сайт 24 каналу слідкуватиме за розвитком подій…

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Фанатопад

У Москві два дні поспіль футбольні фанати падали з будинків. Спочатку голий підліток не втримався на балконі і звалився з шостого поверху гуртожитку на групу аргентинських фанатів – сам загинув і травмував п'ятьох людей (двоє отримали серйозні травми шиї і ноги).

Наступного дня впав з будинку нігерійський вболівальник, який приїхав на ЧС- 2018. Він добряче випив оковитої і виліз на карниз другого поверху. Поводився відповідно до стану – голосно співав і танцював. За однією з версій, хтось із "гостинних" москвичів просто зіштовхнув нігерійця вниз, той впав і отримав численні травми. Але в поліції зявили, що фанат впав сам.

"Розумний" м'яч



"Розумний" м'яч Xiaomi

Науковий прогрес поступово змінює навіть такі досить консервативні види спорту як футбол. Так, на нинішньому чемпіонаті світу-2018 активно застосовується відеоповтор, про який ще кілька років тому чиновники Міжнародної федерації футболу не хотіли й чути.

Не виключено, що на наступному мундіалі збірні вже гратимуть "розумними" м'ячами, які будуть оснащені чіпами, що фіксуватимуть силу-силенну різноманітних параметрів. Один з таких диво-м'ячів представила днями компанія Xiaomi. Новинка під назвою Insait Joy має спеціальний чіп, котрий дозволяє збирати різну інформацію і потім синхронізувати все з будь-яким звичайним смартфоном.

Детальніше про цей неймовірний м'яч читайте тут і дивіться відео.

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Бойкот ЧС-2018

У канадському місті Оттава невідомі розклеїли плакати, які закликають бойкотувати чемпіонату світу з футболу в Росії. На плакатах – картини українського художника Андрія Єрмоленка, який став всесвітньо популярним після публікації серії картин, присвячених бойкоту ЧС-2018. Канада хоч і не бере участі в турнірі, але, як бачимо, там слідкують за цим заходом.

Марадона: ні дня без скандалу



Дієго Марадона – вулкан емоцій

І на завершення – вже традиційний розділ ЧС-2018 про легендарного аргентинця Дієго Марадону. В попердніх матеріалах ми розказували, як зірковий у минулому футболіст, а нині епатажний гульвіса курив прямо на трибуні стадіону, як проривався до роздягальні рідної збірної і як його не пускали на автостоянку московські омонівці. Тепер Марадона може вляпатися в расистський скандал.

Журналістка ВВС Джекі Оутлі на весь світ звинуватила аргентинця в расизмі. Під час матчу Аргентина – Ісландія Дієго розтягнув куточки очей вбоки – наче у нього вузький розріз очей – і показав пальцем на вболівальників із Південної Кореї. Оутлі заявила, що це було принизливо для азіатів.

Марадона, в свою чергу, побожився, що й не думав нікого ображати:

Хочу прояснити ситуацію. На стадіоні серед великої кількості вболівальників мене особливо вразила група азіатів, у якій був хлопчик, одягнений у футболку Аргентини. Я здалеку спробував пояснити їм, як мені було приємно, що навіть в Азії у нашої збірної є фанати. Ось і все.

Виправдання, здавалося б, логічне. Але, знаючи манеру поведінки і характер Марадони, сааме про цю історію можна подумати всіляке.

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