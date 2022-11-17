У Києві виготовлять мініверсію головної ялинки країни: де її побачити

У Києві встановлять мініатюрну копію головної новорічної ялинки. Подивитися на цю красу можна буде біля станції метро "Театральна".

Біля ялинки створять фотозону. Про це розповів президент Folk Ukraine Ігор Добруцький.

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Малу копію святкової красуні розміром 6 на 4 метри прикрасять на розі вулиць Богдана Хмельницького та Євгена Чикаленка. Після свят ялинку передадуть до Музею історії Києва.

Всі кияни зможуть побачити, якою буде головна ялинка країни на центральній площі міста до її встановлення. Ми плануємо, що кожного року після засідання Художньої ради, копія ялинки буде виставлятись для загального огляду,

– розповів Добруцький.

Зауважимо, що цю традицію передачі мініялинки до музейних фондів планують продовжити і в наступні роки.

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Міський голова Віталій Кличко заявив, що міська влада, в першу чергу, відштовхується від безпеки містян. Він зазначив, що Новий рік та Різдво ніхто не скасовуватиме.

Міська влада наразі розглядає питання, чи встановлювати головну ялинку. За словами Кличка, ближче до Нового року міська влада зможе повідомити, чи точно її встановлюватимуть.

Раніше було зареєстровано петицію проти встановлення новорічної ялинки з аргументацією про необхідність економити бюджетні кошти. Вона набрала потрібні для розгляду 6 тисяч голосів і зараз перебуває на розгляді.

Згодом на сайті Київської міської влади з'явилась ще одна петиція, але вже за встановлення новорічної ялинки в Києві

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