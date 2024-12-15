"Головне, що ми не перші потонули": нові кадри російських танкерів, що йдуть на дно біля Керчі
У Керченській протоці тонуть два російські танкери. Екіпажі чекають на допомогу понад 4 години, ЗМІ публікують відео аварії.
У Керченські протоці тонуть два танкери з мазутом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві російські ЗМІ.
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Як тонуть російські танкери біля Керчі
ЗМІ публікують нові кадри з російськими танкерами, що йдуть на дно у Керченській протоці.
Кумедно, що на відео чутно, як російські моряки радіють, що тонуть бодай не перші.
Головне, що ми не перші потонули,
– сказав один з них.
Російські танкери тонуть у Керченській протоці: дивіться відео
Танкери Росії йдуть на дно біля Керчі: дивіться відео
Російські моряки радіють, що тонуть не перші: дивіться відео
Як виглядає розрубаний стихією танкер Росії: дивіться відео
Нагадаємо, у Керченській протоці тонуть два російські танкери. Хвилі були настільки сильні, що розрубали один танкер, який перевозив 4 тисячі тонн мазуту, а за годину під удар стихії потрапило ще одне судно. Відомо, що один з них – це російський танкер "Волгонефть-212".