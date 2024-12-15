"Головне, що ми не перші потонули": нові кадри російських танкерів, що йдуть на дно біля Керчі

У Керченській протоці тонуть два російські танкери. Екіпажі чекають на допомогу понад 4 години, ЗМІ публікують відео аварії.

У Керченські протоці тонуть два танкери з мазутом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві російські ЗМІ.

Дивіться також Хвилі розрубали навпіл російський танкер біля берегів Керчі, поруч тоне ще одне судно

Як тонуть російські танкери біля Керчі

ЗМІ публікують нові кадри з російськими танкерами, що йдуть на дно у Керченській протоці.

Кумедно, що на відео чутно, як російські моряки радіють, що тонуть бодай не перші.

Головне, що ми не перші потонули,

– сказав один з них.

Російські танкери тонуть у Керченській протоці: дивіться відео

Танкери Росії йдуть на дно біля Керчі: дивіться відео

Російські моряки радіють, що тонуть не перші: дивіться відео

Як виглядає розрубаний стихією танкер Росії: дивіться відео

Нагадаємо, у Керченській протоці тонуть два російські танкери. Хвилі були настільки сильні, що розрубали один танкер, який перевозив 4 тисячі тонн мазуту, а за годину під удар стихії потрапило ще одне судно. Відомо, що один з них – це російський танкер "Волгонефть-212".