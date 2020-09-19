Підозрюваного у нападі на колишнього бранця Кремля Володимира Балуха заарештували. У Мінську під час мирних протестів заарештували близько 250 жінок. МОЗ оновило перелік країн, що належать до червоної та зеленої зон. Російський опозиціонер Олексій Навальний розповів про своє самопочуття та опублікував нове фото. У США заборонили TikTok. Такими були головні новини 19 вересня.

Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні, 19 вересня:

Арешт підозрюваного у нападі на Балуха

Підозрюваного у нападі на колишнього в'язня Кремля Володимира Балуха заарештували. 19 вересня підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою. Права вносити заставу чоловік не має.

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Що відомо про нападника

Ним виявився 32-річний мешканець Київщини. Нападник визнав свою провину. Він розповів, що конфлікт із Балухом виник "на побутовому рівні". Крім цього, підозрюваний відмовився від адвоката. Тепер йому загрожує до 8 років в'язниці.

Напад на Балуха: що треба знати

Ексбранця Кремля Балуха у Києві побила група людей. Чоловіка знайшли непритомним 9 вересня.

Стан Балуха був важкий, у нього діагностували тяжку травму голови, перелом ключиці та руки.

Наразі чоловік перебуває у медикаментозному сні.

Протести у Білорусі: заарештували 250 жінок

У Білорусі тривають протести. 18 вересня на вулицях Мінська пройшов масштабний марш жінок. У ньому взяли участь близько тисячі людей різного віку.

Попри те, що акція була мирною, силовики затримали близько 250 жінок. Омонівці прибули із автозаками, куди й проштовхали затриманих. Привезених машин виявилось мало, тож згодом силовики повернулись та продовжили затримання. Крім цього, між протестувальницями та бійцями ОМОНу виникали сутички. Також силовики затримували байкерів, що намагались підтримати учасниць маршу.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулась до білорусок та висловила захоплення сміливістю жінок.

Затримання жінок у Мінську, відео:

МОЗ оновило перелік країн червоної і зеленої зони

Міністерство охорони здоров'я України 19 вересня опублікувало новий перелік країн, що входять до червоної та зеленої зони.

До червоної зони потрапили 47 країн. Список залишився майже незмінним. Раніше у переліку були 46 країн, проте тепер до нього додали ще й Мальту.

У перелік потрапили країни, в яких є складна ситуація з поширенням COVID-19:

Ізраїль,

Бахрейн,

Аргентина,

Мальдіви,

Коста-Рика,

Перу,

Андорра,

Іспанія,

Чорногорія,

Панама,

Кувейт,

Багами,

Бразилія,

Колумбія,

США,

Беліз,

Кабо-Верде,

Молдова,

Ірак,

Парагвай,

Франція,

Чилі,

Лівія,

Суринам,

Монако,

Ліван,

Боснія та Герцеговина,

Катар,

Намібія,

Болівія,

Гондурас,

Хорватія,

КНДР,

Кірибаті,

Маршалові Острови,

Мікронезія,

Науру,

Ніуе,

Палау,

Руанда,

Соломонові Острови,

Тонга,

Туркменістан,

Тувалу,

Танзанія,

Вануату,

Мальта.

До зеленої зони віднесли понад 140 країн. Серед них є Румунія, Чехія, Туреччина, Австрія, Вірменія, Албанія, Швейцарія, Португалія, Канада та інші.



Список країн червоної та зеленої зони / Перелік МОЗ

Що відомо про поділ країн на зони

Уряд запровадив адаптивний підхід до самоізоляції українців, що прибувають з-за кордону та іноземців. Таким чином країни поділили на червону та зелену зони.

До червоної зони потрапили країни, де рівень інфікування коронавірусом вищий, ніж в Україні, або ті, де невідомо про темп поширення хвороби. Прибуваючи з таких країн, люди мусять відбути 14-денну самоізоляцію.

потрапили країни, де рівень інфікування коронавірусом вищий, ніж в Україні, або ті, де невідомо про темп поширення хвороби. Прибуваючи з таких країн, люди мусять відбути 14-денну самоізоляцію. До зеленої зони віднесли ті країни, де рівень захворюваності нижчий, ніж в Україні на 100 тисяч населення. Після прибуття з цих держав від самоізоляції можна відмовитись.

Навальний розповів про своє самопочуття

Російський опозиціонер Олексій Навальний розповів, як почувається після отруєння. За словами політика, коли він прийшов до тями, то не впізнавав людей довкола та не міг сказати ні слова. Навальний розповів, що не розумів, "у якому місці його мозку ці слова мають виникати, і як зробити так, щоб його слова бодай щось означали".

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Однак це лише той етап лікування про який політик пам'ятає. Наразі він вже може ходити . Крім розповіді, Навальний опублікував фото з лікарні, де він стоїть на сходах, тримаючись за поручні.



Опозиціонер у клініці "Шаріте" / Фото Олексія Навального

Отруєння Навального: коротко

Олексію Навальному стало погано під час 20 серпня під час перельоту з Томська. Літак екстрено посадили в Омську.

Політика забрали до лікарні, він впав у кому.

Соратники опозиціонера були переконані, що його отруїли, проте російська експертиза слідів отрути в організмі Навального не виявила.

Після довгих переговорів рідним політика вдалось вивезти його на лікування до Німеччини.

Німецькі медики таки довели: Навального отруїли. В його крові та сечі виявили отруту "Новачок". Саме такою речовиною у 2018 році отруїли російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку.

7 вересня Навального вивели з коми. Згодом його відключили від апарату штучної вентиляції легень.

У США заблокували TikTok

У США остаточно вирішили заблокувати додатки TikTok та WeChat. Вже з 20 вересня вони не працюватимуть на території країни.

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За словами президента США Дональда Трампа, додатки заборонили заради "національної безпеки". Американська влада вбачає небезпеку у додатках, через те, що вони належать китайським компаніям Tencent і ByteDance. Ці компанії більше не зможуть користуватись хостингом в США.

TikTok би не заборонили, якби його купила американська компанія, проте цього не сталось.