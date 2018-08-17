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Головні новини 17 серпня: Звільнення керівного складу Лук'янівського СІЗО, розпродаж у Ryanair

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Головні новини 17 серпня
Головні новини 17 серпня / Колаж 24 каналу

Мін'юст ухвалив рішення про звільнення всього керівного складу Лук'янівського СІЗО. Українські військові випробували крилату ракету для оборони Азовського узбережжя. У Львові вирувала жахлива негода. Лоукостер Ryanair, який з вересня має почати польоти з України, влаштував великий розпродаж авіаквитків. Такими були головні новини 17 серпня.

Кардинальні кадрові зміни у Лук'янівському СІЗО

Мін'юст ухвалив рішення про звільнення всього керівного складу Лук'янівського СІЗО після інциденту з бунтом екс-бійців батальйону "Торнадо" і передачі їм заборонених речей.

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Про перші кадрові зміни вже стало відомо. Новим очільником Лук'янівського СІЗО став Руслан Ромашков, екс-керівник Бориспільської виправної колонії №119.


Руслан Ромашков новий очільник Лук'янівського СІЗО

Решту складу оновленого керівництва ізолятора оголосять вже наступного тижня. Зокрема, зміни стосуватимуться і першого заступника, і заступника з оперативної частини, і заступника з режимного відділу, і заступника з виховної роботи.

Щодо колишнього керівництва СІЗО, то їхня доля буде зрозумілою після закінчення розслідування та вироку суду

Нагадаємо, 9 серпня, екс-бійці "Торнадо" влаштували бунт у Лук'янівському СІЗО. Зазначається, що причиною бунту стало те, що екс-комбата "Торнадо" Руслана Онищенка та його поплічників намагалися розвести по різних закладах тимчасового утримання.

Випробування української крилатої ракети 

На півдні Одеської області випробували крилату ракету українського виробництва. Така ракета є високоточною та здатна знищувати будь-які морські та наземні цілі.

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За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова під час випробувань ракета точно вразила морську ціль на відстані 100 кілометрів.

Українські крилаті ракети здатні забезпечити надійну оборону Чорноморського та Азовського узбережжя, вражаючи ворожі плавзасоби на відстані до 300 кілометрів, за потреби, навіть в портах їх базування,
– наголосив він.

Турчинов додав, що за допомогою крилатих ракет можуть також бути знищені військові та інфраструктурні об'єкти, зокрема, "стратегічні мости та поромні переправи у випадку їх використання ворогом для агресії проти нашої держави".

Дивіться відео випробувань української крилатої ракети

Негода у Львові 

Вдень 17 серпня потужна злива наробила біди у Львові. Окремі вулиці перетворились на повноводні ріки.

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Проливний дощ, який тривав понад годину по обіді у п'ятницю, підтопив чимало вулиць, як в центрі міста, так і на околицях.

Очевидці діляться у соцмережах неймовірними кадрами, на що стихія перетворила місто за лічені хвилини.


Негода у Львові 17 серпня


Вдень 17 серпня Львів затопило

Комунальники і рятувальники ліквідовують негоду. 

Напередодні в ніч на 16 серпня потужна негода вирувала у Києві.

Великий розпродаж у Ryanair

Ірландський лоукостер Ryanair, який з вересня має почати польоти з України, влаштував великий розпродаж авіаквитків на всі напрямки з України.

Акція передбачає, що мінімальна ціна квитка при вильоті з України становитиме від 13 євро в одну сторону.

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Розпродаж триватиме до 20 серпня включно і діє на рейси з серпня 2018 до січня 2019 року включно.

За акційними цінами обіцяють продати мільйон квитків.

У жовтні Ryanair розпочне польоти зі столичного аеропорту "Бориспіль" та з аеропорту "Львів".

З Києва лоукостер літатиме у 12 міст шести країн Європи:

Київ – Барселона

Київ – Братислава

Київ – Гданськ

Київ – Краків

Київ – Лондон (Станстед)

Київ – Вільнюс

Київ – Вроцлав

Київ – Познань

Київ – Стокгольм (Скавста)

Київ – Варшава (Модлін)

Київ – Берлін (Шенефельд)

Київ – Бидгощ

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Зі Львова відомо про 5 напрямків:

Львів – Дюссельдорф (Веце)

Львів – Краків

Львів – Лондон (Станстед)

Львів – Меммінген

Львів – Варшава (Модлін)

 

Теги: Новини України Новини Львова Негода в Україні Міністерство юстиції Збройні Сили України авіація Ryanair
Джерело: 24 Канал
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