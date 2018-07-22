Головні новини 22 липня: 180 років ув'язнення для українців, звання Героя України для Усика

У неділю, 22 липня, набуло розголосу, що у Греції відбувся суд над українським музикантом Сергієм Шваюком, що є учасником івано-франківського гурту "Перкалаба", та його другом Петром Литвинчуком, їх засудили до 180 років в'язниці. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував Президенту Петру Порошенко присвоїти Олександру Усику звання Героя України

Затримання українців у Греції

Відповідно до грецького законодавства, чоловіки вчинили правопорушення одразу за кількома статтями: зокрема, незаконний перетин кордонів країни Європейського союзу, створення небезпеки для життя людей через перезавантаження яхти, відсутність рятувальних засобів.

Як підкреслив адвокат українців Захаріяс Кессес, такі великі терміни зумовлено особливостями грецького законодавства.

Окрім Петра Литвинчука та Сергія Шваюка, на яхті були ще 63 нелегальних мігранти. Під час оголошення вироку за кожного нелегального мігранта можуть додавати 10-15 років. Першопочатково їм загрожувало 630 років за гратами,

– пояснив правозахисник.

Водночас у матеріалі підкреслюється, що упродовж останніх кількох років до грецьких в’язниць за перевезення незаконних мігрантів потрапили сотні громадян України.

Рідні ув’язнених Шваюка та Литвинчука також запевняють, що чоловіки не мали наміру йти на злочин і в такій ситуації опинилися примусово.

Реакція на перемогу Усика

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман привітав українського боксера Олександра Усика з історичною перемогою над росіянином Гассієвим і запропонував президенту України Петру Порошенку присвоїти Усику звання Героя України.

Але перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко заявила, що боксер є спортивним кумиром, а Героями України є бійці, які захищають країну на Донбасі.

Президент України Петро Порошенко привітав українського чемпіона Олександра Усика з вікторією над росіянином Муратом Гассієвим у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії. За його словами, український гімн, який пролунав у Москві, – це "символ боротьби" та "наближення перемоги".

Керівниця спортивного телеканалу "Матч ТВ" Тіна Канделакі зауважила, що був "чесний бій, хоч і завершився прикро". Також вона привітала Усика та його команду з перемогою.

Честный бой, хоть и обидный. — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) July 21, 2018

Плохой звук. Это команда Усика. Верили и победили. Поздравляю. pic.twitter.com/YqjZ8a3ZMq — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) July 21, 2018

Такої ж думки дотримується її колега по каналу Дмитро Жічкін. За його словами, бій вийшов "відмінним", а "Усик – красень".

"Ну а головне – братство народів", – додав він.

Отличный бой. Усик - красавец. Гассиев - красавец. Ну а главное - братство народов. Политика идёт нахрен. — Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) July 21, 2018

До слова, на бік прихильників українця встав і головний пропагандист Кремля та водночас так званий Глава Спілки журналістів Росії Володимир Соловйов.

"Усик – дуже хороший. Браво", – наголосив посіпака Путіна.

Усик очень хорош. Браво. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) July 21, 2018

А відомий коментатор Василь Уткін назвав Усика "чемпіусіком".

Усик - чемпиусик — Василий Уткин (@radioutkin) July 21, 2018

Ще перед закінченням бою він наголошував, що "Усик дуже вражає" і, "якщо Усик не нарветься, це буде дуже красива перемога на чистій майстерності, а якщо нарветься, отже, ця майстерність нічого не коштувала".

Усик очень впечатляет. — Василий Уткин (@radioutkin) July 21, 2018

Если Усик не нарвется, это будет очень красивая победа на чистом мастерстве, а если нарвется - значит, это мастерство ничего не стоило.)) — Василий Уткин (@radioutkin) July 21, 2018

Додамо, що опісля Уткін підтримав твіт засновника одного з найпопулярніших російський спортивних сайтів Sport.ru Олександра Лютікова, який назвав Усика "звичайним хлопцем із російського міста Сімферополь".

"Звичайний хлопець з нашого російського міста Сімферополь став абсолютним чемпіоном світу з боксу! Вітаємо Олександра Усика!" – зазначив "журналіст".

Смертельна ДТП

У результаті зіткнення легкового автомобіля та вантажної фури загинуло дві людини. Аварія сталася на трасі Київ-Харків. Водій автомобіля Ford на високій швидкості "влетів" в припарковану фуру DAF. Один із загиблих неповнолітній.

День народження маленького спадкоємця престолу

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Маленький Джордж став першою дитиною у герцогів Кембриджських та займає третє місце у лінії спадкування престолу (після діда принца Чарльза та батька принца Вільяма). Ще з перших місяців після свого народження він подорожував зі своїми батьками під час офіційних візитів та урочистих заходів.

Принц Джордж на хрестинах принца Луї в липні 2018 року