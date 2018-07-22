23:10
22 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
23°C 17°C
  • понеділок
    22°C 16°C
  • вівторок
    25°C 18°C
  • середа
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, 21 липня
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, 21 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Головні новини 22 липня: 180 років ув'язнення для українців, звання Героя України для Усика

613
Головні новини 22 липня в Україні та світі.
Головні новини 22 липня в Україні та світі. / 24 Канал

У неділю, 22 липня, набуло розголосу, що у Греції відбувся суд над українським музикантом Сергієм Шваюком, що є учасником івано-франківського гурту "Перкалаба", та його другом Петром Литвинчуком, їх засудили до 180 років в'язниці. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував Президенту Петру Порошенко присвоїти Олександру Усику звання Героя України

Затримання українців у Греції

Відповідно до грецького законодавства, чоловіки вчинили правопорушення одразу за кількома статтями: зокрема, незаконний перетин кордонів країни Європейського союзу, створення небезпеки для життя людей через перезавантаження яхти, відсутність рятувальних засобів.

Як підкреслив адвокат українців Захаріяс Кессес, такі великі терміни зумовлено особливостями грецького законодавства.

Окрім Петра Литвинчука та Сергія Шваюка, на яхті були ще 63 нелегальних мігранти. Під час оголошення вироку за кожного нелегального мігранта можуть додавати 10-15 років. Першопочатково їм загрожувало 630 років за гратами,
– пояснив правозахисник.

Водночас у матеріалі підкреслюється, що упродовж останніх кількох років до грецьких в’язниць за перевезення незаконних мігрантів потрапили сотні громадян України.

Рідні ув’язнених Шваюка та Литвинчука також запевняють, що чоловіки не мали наміру йти на злочин і в такій ситуації опинилися примусово.

 

Реакція на перемогу Усика

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман привітав українського боксера Олександра Усика з історичною перемогою над росіянином Гассієвим і запропонував президенту України Петру Порошенку присвоїти Усику звання Героя України.

Але перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко заявила, що боксер є спортивним кумиром, а Героями України є бійці, які захищають країну на Донбасі.

Президент України Петро Порошенко привітав українського чемпіона Олександра Усика з вікторією над росіянином Муратом Гассієвим у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії. За його словами, український гімн, який пролунав у Москві, – це "символ боротьби" та "наближення перемоги".

Керівниця спортивного телеканалу "Матч ТВ" Тіна Канделакі зауважила, що був "чесний бій, хоч і завершився прикро". Також вона привітала Усика та його команду з перемогою.

Такої ж думки дотримується її колега по каналу Дмитро Жічкін. За його словами, бій вийшов "відмінним", а "Усик – красень".

"Ну а головне – братство народів", – додав він.

До слова, на бік прихильників українця встав і головний пропагандист Кремля та водночас так званий Глава Спілки журналістів Росії Володимир Соловйов.

"Усик – дуже хороший. Браво", – наголосив посіпака Путіна.

А відомий коментатор Василь Уткін назвав Усика "чемпіусіком".

Ще перед закінченням бою він наголошував, що "Усик дуже вражає" і, "якщо Усик не нарветься, це буде дуже красива перемога на чистій майстерності, а якщо нарветься, отже, ця майстерність нічого не коштувала".

Додамо, що опісля Уткін підтримав твіт засновника одного з найпопулярніших російський спортивних сайтів Sport.ru Олександра Лютікова, який назвав Усика "звичайним хлопцем із російського міста Сімферополь".

"Звичайний хлопець з нашого російського міста Сімферополь став абсолютним чемпіоном світу з боксу! Вітаємо Олександра Усика!" – зазначив "журналіст".

Смертельна ДТП

У результаті зіткнення легкового автомобіля та вантажної фури загинуло дві людини. Аварія сталася на трасі Київ-Харків. Водій автомобіля Ford на високій швидкості "влетів" в припарковану фуру DAF. Один із загиблих неповнолітній.

День народження маленького спадкоємця престолу

Принц Джордж Кембриджський сьогодні, 22 липня, святкує своє 5-річчя. Найстарший син Кейт Міддлтон і принца Вільяма ще з пелюшок зачаровував прихильників британської родини своєю харизматичністю та вольовим характером.

Маленький Джордж став першою дитиною у герцогів Кембриджських та займає третє місце у лінії спадкування престолу (після діда принца Чарльза та батька принца Вільяма). Ще з перших місяців після свого народження він подорожував зі своїми батьками під час офіційних візитів та урочистих заходів.

Принц Джордж на хрестинах принца Луї в липні 2018 року


Святкове фото 5-річного принца Джорджа

Теги: Новини України Новини політики Володимир Гройсман Усик – Гассієв Петро Порошенко Греція Аварії та ДТП
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 22 липня: 180 років ув'язнення для українців, звання Героя України для Усика
сьогодні, 22:07 Головні новини 22 липня: 180 років ув'язнення для українців, звання Героя України для Усика
613
Збитий боїнг-777, ЧС-2018 і збільшення вартості проїзду в Києві: топ-5 блогів тижня
сьогодні, 21:50 Збитий боїнг-777, ЧС-2018 і збільшення вартості проїзду в Києві: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 205
Найсмішніші меми тижня: любовні зв'язки Володі і Дональда, Винник запрошує в ЗСУ, перемога Усика
сьогодні, 20:01 Найсмішніші меми тижня: любовні зв'язки Володі і Дональда, Винник запрошує в ЗСУ, перемога Усика
1770
Моторошні ДТП в Україні та цікаві подробиці зустрічі Путіна і Трампа – топ-5 відео тижня
сьогодні, 19:30 Моторошні ДТП в Україні та цікаві подробиці зустрічі Путіна і Трампа – топ-5 відео тижня
380
Атомная энергетика в Украине: можно ли отказаться от АЭС?
сьогодні, 19:12 Атомная энергетика в Украине: можно ли отказаться от АЭС?
Тимур Чмерук 682
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
ЄС буде підтримувати тісний контакт з Росією у зв’язку з подіями в Україні, — Меркель
 19 лютого 2014 , 23:56 3
Начальником УСБУ в Чернівецькій області призначений Кіцул, — указ
 8 березня 2014 , 12:31
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук