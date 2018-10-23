Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який передбачає введення "спеціальних економічних заходів" щодо України. Підозрюваний у державній зраді екс-президент України Віктор Янукович збирається особисто прийти до суду. Марину Поплавську поховали на Житомирщині. Суд виніс неоднозначне рішення щодо автомобілів на єврономерах. Такими були головні новини понеділка, 22 жовтня, в Україні та світі.

Путін підписав указ про санкції проти України

Очільник Кремля Володимир Путін підписав указ, який передбачає введення "спеціальних економічних заходів" щодо України. Запровадження санкцій у Москві називають відповіддю на недружні дії Києва.

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Документ передбачає створення переліку фізичних і юридичних осіб, щодо яких у Росії вживатимуть заходів. Однак про які саме заходи йдеться – у Кремлі поки сказати не можуть, тому що їх ще має розробити російський уряд.

Указ набирає чинності з 22 жовтня. Російський документ анонсує скасування санкцій, якщо тільки Україна відмовиться від "обмежувальних заходів" щодо громадян і юридичних осіб Росії.

До слова, ще 4 країни підтримали продовження антиросійських санкцій.

Так, Албанія, Чорногорія, Норвегія і Україна приєдналися до продовжених персональних санкцій ЄС проти росіян та сепаратистів в анексованому Криму та на окупованих територіях Донбасу.

Країни, які є кандитатами на вступ до ЄС, приєдналися до вересневого рішенням Ради Європи, яка продовжила обмеження щодо Росії до 15 березня 2019 року.

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Янукович зібрався до українського суду

Адвокат екс-глави держави Олександр Горошинський заявив, що підозрюваний у державній зраді екс-президент України Віктор Янукович особисто прийде до суду для останнього слова.

Подивимось, чи буду я завтра на засіданні (Оболонського райсуду Києва у справі про держзраду Януковича, – ред.). Але так, він (Янукович) буде особисто. Можливо, трохи пізніше,

– сказав захисник екс-президента України.

У чому полягає державна зрада Віктора Януковича ?Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.



Окрім держзради, екс-президента підозрюють у пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури попросили суд винести вирок Януковичу у вигляді 15 років в'язниці.

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Марину Поплавську поховали на Житомирщині

Україна попрощалась із талановитою акторкою "Дизель шоу", яка трагічно загинула в ДТП. Марину Поплавську поховали на Корбутовському кладовищі, що на Центральній Алеї в Житомирі.

Житомиряни проводжали зірку оплесками та вигуками "браво". Церемонія розпочалась о 10:30 в залі Житомирського академічного музично-драматичного театру ім. І. Кочерги.

Віддати шану прийшли кілька тисяч людей: вони вишикувались у довжелезну чергу. Українці входили до драмтеатру зі сльозами на очах та несли квіти.

На центральній площі міста, біля знаку "Я люблю Житомир" прихильники зірки поставили її фото. Друзі та знайомі Марини Поплавської приносять туди лампадки та квіти.



Похорон Марини Поплавської у Житомирі / Zhitomir.info

Варто зазначити, що саме в Житомирі акторка навчалась та працювала. Попри насичений графік та гастролі, зірка ще не так давно викладала в одній з місцевих шкіл. Тому чимало друзів і колег Марини Поплавської прийшли на похорон акторки.



Житомир прощається з акторкою "Дизель Шоу" / Zhitomir.info



Прощання з Мариною Поплавською / Zhitomir.info



Похорон акторки "Дизель Шоу" / Zhitomir.info

До слова, сьогодні у Шевченківському районному суді Києва відбулось судове засідання у справі смертельної ДТП. Під час нього водій автобуса, який перевозив акторів "Дизель Шоу", розповів в суді про подробиці аварії. Так, Михайло Манюк заявив, що вирушив на маршрут без належного відпочинку, а також під час обгону відволікся на актрису Марину Поплавську, яка сиділа поруч.

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Верховний суд виніс неоднозначне рішення щодо автомобілів на єврономерах

Верховний суд визнав законним користування автомобілем з іноземною реєстрацією, ввезеного в Україну з метою транзиту. Суд прийняв таке рішення у понеділок, 22 жовтня, у справі за позовом Михайла Козинця проти митниці. Той просив скасувати штраф на 8500 гривень за порушення митних правил.

Але не все так просто.

Позивач, будучи власником автомобіля з реєстраційним номером Естонії та не знятого там з реєстрації, 26 лютого 2016 року ввіз цей автомобіль на митну територію Україну з метою транзиту,

– прокоментували рішення у суді.

Відтак, відповідно до рішення суду, користування власним авто з єврономерами, ввезеним як транзитне, не є правопорушенням, передбаченим статтею 469 Митного кодексу України. Проте це не означає дозвіл на користування.

Яке покарання передбачає стаття 485 Митного кодексу України?Стаття 485 стосується неправомірного звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру, а також неправдивих відомостей щодо умов і вигляду договору купівлі. Вона передбачає накладення штрафу в розмірі 300 відсотків несплаченої суми митних платежів.

Генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів Олег Назаренко пояснив, що насправді означає це рішення:

Суд виправив непрофесіоналізм конкретного митника, який застосував за це порушення статтю 469, і вказав про порушення статті 470 Митного кодексу України. Тепер митниця складе новий протокол про порушення статті 485 Митного кодексу України, і штраф вже буде набагато більший,

– зазначив експерт.

Так, замість криків про "перемогу", за словами експерта, варто уважно прочитати рішення суду. Там вказано, що Верховний Суд встановив факт, що ще в 2015- му році Конституційний суд встановив, що це порушення не можна кваліфікувати за статтею 469 Митного кодексу.

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Більше того, ВСУ встановив, що громадянин України свідомо обдурив митницю, вказавши режим "Транзит", а насправді хотів уникнути сплати податків при розмитненні.

Жахлива повінь у Європі

Південь Іспанії накрила несподівана повінь. Бурхливі потоки води затопили будинки, вулиці та мости в південній провінції Малазі. Під час надання екстреної допомоги у результаті стихійного лиха загинув пожежник.

River bank erosion in major flooding in Ronda, Malaga, southern Spain today, October 21. Report: Juan R. Fenicio pic.twitter.com/hJcoT1efaX — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 21 жовтня 2018 р.

Окрім того, потужна буря зі зливою та потоками льоду атакувала Рим. Негода прийшла до міста вночі – довелося зачинити 4 станції метро, а водії кидали свої авто просто посеред дороги.

Storm runoff and huge amounts of hail in Rome, Italy last night, October 21! Video: Massimo Ribecca pic.twitter.com/fx2g0Vwu6Q — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 22 жовтня 2018 р.

Більшу частину Риму скували потоки води та льоду. Окрім того, негода зламала кілька дерев. Злива наполовину затопила "Базиліку Святого Себастьяна за міськими стінами", яка є стародавньою пам'яткою, де зберігаються мощі святих.

Major hailstorm in Rome, Italy tonight, Oct 21! Bad idea to drive in this. Report: Arianna Sasso pic.twitter.com/ZOMLWXe6fA — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 21 жовтня 2018 р.

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Негода у Римі створила транспортний колапс: на дорогах виникли серйозні затори. Злива тривала близько півгодини, найбільше постраждала північ міста.