Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий введение "специальных экономических мер" в отношении Украины. Подозреваемый в госизмене экс-президент Украины Виктор Янукович собирается лично прийти в суд. Марину Поплавскую похоронили на Житомирщине. Суд вынес неоднозначное решение про автомобили на еврономерах. Такими были главные новости понедельника, 22 октября, в Украине и мире

Путин подписал указ о санкциях против Украины

Глава Кремля Владимир Путин подписал указ, предусматривающий введение "специальных экономических мер" в отношении Украины. Введение санкций в Москве называют ответом на недружественные действия Киева.

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Документ предусматривает создание перечня физических и юридических лиц, в отношении которых в России будут принимать меры. Однако о каких именно мерах идет речь – в Кремле пока сказать не могут, потому что их еще предстоит разработать российскому правительству.

Указ вступает в силу с 22 октября. Российский документ предусматривает отмену санкций, если только Украина откажется от "ограничительных мер" в отношении граждан и юридических лиц России.

К слову, еще 4 страны поддержали продолжение антироссийских санкций.

Так, Албания, Черногория, Норвегия и Украина присоединились к продленным персональным санкциям ЕС против россиян и сепаратистов в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.

Страны, которые являются кандитатами на вступление в ЕС, присоединились к сентябрьскому решению Совета Европы, который продолжил ограничения в отношении России до 15 марта 2019 года.

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Янукович собрался в украинский суд

Адвокат экс-главы государства Александр Горошинский заявил, что подозреваемый в государственной измене экс-президент Украины Виктор Янукович лично придет в суд для последнего слова.

Посмотрим, буду ли я завтра на заседании (Оболонского райсуда Киева по делу о госизмене Януковича, – ред.). Но да, он (Янукович) будет лично. Возможно, чуть позже,

– сказал защитник экс-президента Украины.

В чем заключается государственная измена Виктора Януковича?

После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014года.



Кроме госизмены, экс-президента подозревают в пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет тюрьмы.

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Марину Поплавскую похоронили на Житомирщине

Украина простилась с талантливой актрисой "Дизель шоу", которая трагически погибла в ДТП. Марину Поплавскую похоронили на Корбутовскому кладбище, что на Центральной Аллее в Житомире.

Житомиряне провожали звезду аплодисментами и криками "браво". Церемония началась в 10:30 в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра им. И. Кочерги.

Почтить память пришли несколько тысяч человек: они выстроились в длинную очередь. Украинцы входили в драмтеатр со слезами на глазах и несли цветы.

На центральной площади города, возле знака "Я люблю Житомир" поклонники звезды поставили ее фото. Друзья и знакомые Марины Поплавской приносят туда лампадки и цветы.

Похороны Марины Поплавской в Житомире / Zhitomir.info

Стоит отметить, что именно в Житомире актриса училась и работала. Несмотря на насыщенный график и гастроли, звезда еще не так давно преподавала в одной из местных школ. Поэтому много друзей и коллег Марины Поплавской пришли на похороны актрисы.



Житомир прощается с актрисой "Дизель Шоу"​ / Zhitomir.info



Прощание с Мариной Поплавской / Zhitomir.info



Похороны актрисы "Дизель Шоу" / Zhitomir.info

К слову, сегодня в Шевченковском районном суде Киева состоялось судебное заседание по делу смертельного ДТП. Во время него водитель автобуса, который перевозил актеров "Дизель Шоу", рассказал в суде о подробностях аварии. Так, Михаил Манюк заявил, что отправился на маршрут без надлежащего отдыха, а также при обгоне отвлекся на актрису Марину Поплавскую, которая сидела рядом.

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Верховный суд вынес неоднозначное решение об автомобилях на еврономерах

Верховный суд признал законным пользование автомобилем с иностранной регистрацией, ввезенным в Украину с целью транзита. Суд принял такое решение в понедельник, 22 октября, в деле по иску Михаила Козинца против таможни. Тот просил отменить штраф на 8500 гривен за нарушение таможенных правил.

Но не все так просто.

Истец, будучи владельцем автомобиля с регистрационным номером Эстонии и не снятому там с регистрации, 26 февраля 2016 года ввез этот автомобиль на таможенную территорию Украины с целью транзита,

– прокомментировали решение в суде.

Поэтому, согласно решению суда, пользование собственным авто с еврономерами, ввезенным как транзитное, не является правонарушением, предусмотренным статьей 469 Таможенного кодекса Украины. Однако это не означает разрешение на пользование.

Какое наказание предусматривает статья 485 Таможенного кодекса Украины?

Статья 485 касается неправомерного освобождения от уплаты таможенных платежей или уменьшение их размера, а также ложных сведений об условиях и вида договора купли. Она предусматривает наложение штрафа в размере 300 процентов неуплаченной суммы таможенных платежей.

Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко объяснил, что на самом деле означает это решение:

Суд исправил непрофессионализм конкретного таможенника, который применил за это нарушение статью 469, и указал о нарушении статьи 470 Таможенного кодекса Украины. Теперь таможня составит новый протокол о нарушении статьи 485 Таможенного кодекса Украины, и штраф уже будет гораздо большим,

– отметил эксперт.

Так, вместо криков о "победе", по словам эксперта, стоит внимательно прочитать решение суда. Там указано, что Верховный Суд установил факт, что еще в 2015-м году Конституционный суд установил, что это нарушение нельзя квалифицировать по статье 469 Таможенного кодекса.

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Более того, ВСУ установил, что гражданин Украины сознательно обманул таможню, указав режим "Транзит", а на самом деле хотел избежать уплаты налогов при растаможивании.

Страшное наводнение в Испании затопило дома и улицы

Юг Испании накрылл неожиданное наводнение. Бурные потоки воды затопили дома, улицы и мосты в южной провинции Малаге. Во время оказания экстренной помощи в результате стихийного бедствия погиб пожарный.

River bank erosion in major flooding in Ronda, Malaga, southern Spain today, October 21. Report: Juan R. Fenicio pic.twitter.com/hJcoT1efaX — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 21 жовтня 2018 р.

Кроме того, мощная буря с ливнем и потоками льда атаковала Рим. Непогода пришла в город ночью – пришлось закрыть 4 станции метро, а водители бросали свои авто прямо посреди дороги.

Storm runoff and huge amounts of hail in Rome, Italy last night, October 21! Video: Massimo Ribecca pic.twitter.com/fx2g0Vwu6Q — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 22 жовтня 2018 р.

Большую часть Рима сковали потоки воды и льда. Кроме того, непогода сломала несколько деревьев. Ливень наполовину затопил "Базилику Святого Себастьяна за городскими стенами", которая является древней достопримечательностью, где хранятся мощи святых.

Major hailstorm in Rome, Italy tonight, Oct 21! Bad idea to drive in this. Report: Arianna Sasso pic.twitter.com/ZOMLWXe6fA — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 21 жовтня 2018 р.

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Непогода в Риме создала транспортный коллапс: на дорогах возникли серьезные пробки. Ливень продолжался около получаса, больше всего пострадал север города.