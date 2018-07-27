Головні новини 27 липня: хресна хода у Києві, екс-регіоналка йде в президенти

У Києві до 1030-ї річниці хрещення Київської Русі пройшла хресна хода УПЦ МП. Колишня народна депутатка від "Партії регіонів" Інна Богословська прийняла рішення балотуватися у президенти України на виборах, що відбудуться у 2019 році. Глава США Дональд Трамп заявив, що "готовий відвідати Москву" для проведення зустрічі з Володимиром Путіним. Такими були головні новини п'ятниці, 27 липня.

Хресна хода УПЦ МП у Києві

У п'ятницю, 27 липня, віряни Московського патріархату пройшлися ходою, яка була приурочена 1030 річниці хрещення Русі. Поліція нарахувала 20 тисяч людей. Проте Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ назвав цілком іншу кількість присутніх вірян. За їхніми даними, у хресній ході взяли участь 250 тисяч людей.

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Стартувала хресна хода з чудотворними іконами уранці на Володимирській гірці та потім пройшла вулицями Києва до Печерської лаври, щоправда перед цим відбулася торжественна літургія. Повідомлялося, що через хрусну ходу у Києві були великі затори.



У Києві пройшла хресна хода

Періодично у натовпі зустрічалися люди із портретами російського імператора Миколи ІІ. А деінде – й фотографія путінського побратима патріарха Кирила.

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Одна з учасниць ходи розгорнула російський триколор через дорогу від будівлі Кабміну. Щоправда, жінку охрестили провокатором навіть побратими по російській церкві.



Хресна хода у Києві

Серйозних порушень чи затримань поліція не зафіксувала. А от журналісти зафіксували на відео видачу грошей вірянам.

Очолив колону глава УПЦ МП митрополит Онуфрій. Також були присутніми присутні єпископат церкви, представники практично всіх помісних православних церков, що входять до московького патріархату.

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Окрім духовенства, ходу відвідали декі українські політики та кілька послів православних країн. Так, журналісти на заході помітили очільників "Опозиційного блоку" Юрія Бойка та Олександра Вілкула, а також інших членів цієї політсили Нестора Шуфрича, Вадима Новинського, Михайла Добкіна та Юрія Павленка. Долучився до урочистостей і позафракційний народний депутат Володимир Литвин.



Юрій Бойко, Вадим Новинський, Михайло Добкін були присутні на ході

До слова, 28 липня вулицями Києва пройде хресна хода від вже УПЦ Київського патріархату, яка матиме назву "Молитва за Україну та за єдину Помісну Українську Православну Церкву".

Богословська йде в президенти України

Колишня народна депутатка від "Партії регіонів" Інна Богословська прийняла рішення балотуватися у президенти України на виборах, що відбудуться у 2019 році.

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Вона зазначила, що у разі перемоги не має наміру балотуватися на другий термін.

Я твердо вирішила не тільки іти на ці вибори, а й перемогти на цих виборах. Я свідомо йду тільки на один термін, щоб навести лад у країні та відчинити двері новим людям, які мають прийти у владу. Вони самі цього зробити не зможуть,

– заявила Богословська.

Екс-регіоналка розповіла, що гроші на передвиборну агітацію планує отримати за рахунок продажу своєї книги "Майбутнє починається сьогодні" і внесків громадян.

Інна Богословська Заслужений юрист України, член Спілки юристів України, раніше була його заступником голови і очолювала його Харківську облорганізацію. Наразі очолює громадську організацію "Віче України". Була народним депутатом від "Партії регіонів" у Верховній Раді 6-го й 7-го скликання, проте двічі залишала її.

Трамп готовий їхати до Путіна в Москву

Глава Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що "готовий відвідати Москву" для проведення зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

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Таку заяву поширив Білий дім. Підкреслюється, що Трамп готовий приїхати у столицю РФ відразу ж, як отримає "офіційне запрошення" від Путіна.

"Білий дім повідомляє, що Трамп "відкритий для відвідування Москви", як тільки він отримає "офіційне запрошення" від російського глави Путіна", – повідомляє агентство АР.