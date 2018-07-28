Головні новини 28 липня: хода у Києві та бій під Кримським

У суботу Києвом пройшла чисельна хода до річниці Хрещення Русі. Під Кримським російські окупанти вчинили провокацію та затіяли кривавий бій. Такими були головні новини 28 липня в Україні.

Хода у Києві

28 липня у центрі Києва пройшла Хресна хода Української православної церкви Київського патріархату з нагоди святкування 1030-річчя хрещення Русі-України.



Участь у Хресній ході за єдину помісну церкву взяли близько 65 тисяч вірян. За їхню безпеку відповідало 2,5 тисячі правоохоронців. Читайте також: День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою Патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет заявив, що хода продемонструвала дві перемоги України – створення єдиної в Україні православної церкви та перемогу над зовнішнім ворогом.

За словами Філарета, підтвердженням об'єднання українського православ'я є присутність на урочистостях у Києві делегації Вселенського патріарха Варфоломія.

Бій під Кримським

Розвід група з 15 окупантів вдень, 28 липня, намагалася захопити позиції українських військових поблизу Кримського. Військові, які перебували на спостережному посту прийняли бій. Противників було майже вчетверо більше.

Стійким утриманням займаних позицій, вони забезпечили підхід резервної групи наших підрозділів на чолі з командиром роти.

Отримавши рішучу відсіч противник під щільним вогнем вдався до відходу під прикриттям своєї артилерії. Їхній відхід був відрізаний вогнем мінометного підрозділу Об'єднаних сил.

На жаль, у результаті бою загинули двоє українських військових, ще двоє зазнали поранень. Окупанти втратили чотирьох осіб, ще шестеро з них зазнали поранень.

День протидії гепатиту

28 липня – Всесвітній день боротьби з гепатитами. За статистикою приблизно 50 тисяч українців хворіють на гепатити. А от більше мільйона навіть не знають про те, що мають таку інфекцію. Тоді як нині за допомогою сучасних тест-систем можна легко перевіритись, в домашніх умовах.

Гепатит – це захворювання печінки запального характеру, як правило, вірусного походження. Гепатит B і C – 2 основних типи з 5 різних інфекцій гепатиту – є причиною 96% всіх випадків смерті від гепатиту.

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Найкращий та найбільш ефективний спосіб попередження інфікування гепатитом В – це вакцинація. Вакцини проти гепатиту C не існує, тому профілактика інфекції гепатиту С в основному залежить від маніпуляцій, що пов’язані з контактом з кров’ю.

Убезпечитись від гепатиту С використання виключно стерильного ін'єкційного обладнання і належна гігієна рук перед маніпуляціями, правильне і регулярне використання презервативів.