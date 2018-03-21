Головний архітектор Василькова "погорів" на хабарі: Луценко показав фото затримання

Головного архітектора міста та начальника відділу державної архітектурно-будівельної інспекції міста Василькова Київської області затримали під час отримання хабара.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

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Васильків. Прокуратурою АРК разом з СБУ затримані при отриманні 300 тисяч гривень начальник відділу державної архітектурно-будівельної інспекції та 10 тисяч доларів головний архітектор міста,

– написав Луценко.

Генпрокурор також відзвітував, що за рік було засуджено понад 200 корупціонерів з правоохоронних органів.

До слова, 20 березня співробітники Нацполіції проводили операцію із затримання посадовців одразу у чотирьох областях України.