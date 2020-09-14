Начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак поборов коронавірус. Про його хворобу стало відомо минулого тижня.

Хомчак вилікувався від коронавірусу, повідомили на сайті Президента України.

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Головнокомандувач ЗСУ 14 вересня взяв участь у селекторній нараді у Володимира Зеленського. Президент привітав Хомчака з одужанням та побажав йому міцного здоров'я.

За словами начальника Генштабу ЗСУ, ситуація з COVID-19 у зоні проведення операції Об'єднаних сил стабільно контролюється. Наразі 11 пацієнтів звідти лікуються вдома, ще 43 – перебувають на самоізоляції.

Нагадаємо, раніше начальник управління по зв'язках з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник розповів, що Хомчак заразився COVID-19 та два тижні перебував на самоізоляції.

Зверніть увагу! У ЗСУ наголошують, що найчастіше військові інфікуються під час епізодичних зустрічей з друзями та рідними, з якими не проживають разом та нечасто бачаться.

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