Головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі переконує, що його родина отримує регулярні погрози. За словами медика, все це відбувається через його поради щодо боротьби з коронавірусом.

Погрози головному інфекціоністу США Фаучі

Фаучі роповів, що погрози отримує не лише він, а і його дружина та дві доньки. Про це пише CNN.

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Мені все одно, що вони роблять це зі мною, мені байдуже. Але мені дійсно не подобається бачити, як мою дружину та моїх дітей переслідують,

– зауважив головний інфекціоніст США.

За його словами, така ситуація триває вже кілька місяців. Водночас він підкреслив, що його дружина "прекрасно справляється" з епідемією, а доньки – сильні.

Що цьому передувало

У травні адміністрація президента США заборонила керівнику робочої групи щодо боротьби з коронавірусом доктору Ентоні Фаучі давати показання в Конгресі.

Представник Білого дому Джадд Дір повідомив, що під час епідемії виступ Фаучі в Конгресі буде контрпродуктивним.

У середині липня в ЗМІ з'явилися повідомлення, що Білий дім почав вести агресивну тактику "цькування" проти головного інфекціоніста.

За даними журналістів, поради Фаучі начебто часто суперечать думкам американського лідера Дональда Трампа. І через це атаки з боку оточення президента проти головного інфекціоніста почали мати вигляд як "традиційна політична антикампанія проти опонента".