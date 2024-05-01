Голову правління Банку Альянс оголошено в міжнародний розшук: що криється за цим рішенням

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі рішення слідчого судді ВАКС і постановила обрати Голові правління Банку Альянс запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Йдеться про гучну справу про розкрадання коштів "НЕК "Укренерго" в лютому – березні 2022 року на суму близько 1 мільярд гривень компанією "Юнайтед Енерджи" за участю Банку Альянс, який видав банківську гарантію компанії бізнес-партнера Ігоря Коломойського.

Більше Участь НАБУ може покласти край схемі розкрадання коштів через банківські гарантії Банку Альянс

Банк Альянс відмовився від зобов’язань і вже третій рік веде судову війну проти "НЕК "Укренерго". Про оголошення підозри учасникам схеми, серед яких і Юлія Фролова, НАБУ звітувало ще в січні 2024 року.

Втім це рішення, ймовірно, мало що змінить у перебігу кримінальної справи № 52022000000000091, яку НАБУ розслідує з травня 2022 року. Адже Юлія Фролова з 13 березня 2022 року керує Банком Альянс, перебуваючи за кордоном. Проте їй це не завадило отримати для Банку Альянс рекордний кредит від НБУ на 1,93 мільярда гривень у вересні 2020-го.

Хто несе повну і нероздільну відповідальність за незаконну діяльність Банку Альянс

Згідно з матеріалами постанови ВАКС, в міжнародний розшук Юлію Фролову оголосили ще 19 січня 2024 року, але знайти її, попри наявну у слідства адресу проживання підозрюваної в Словацькій республіці, досі виявилось не під силу навіть Інтерполу. Очевидно, так само як безсилим виявляється міжнародний розшук цілої когорти українських високопосадовців та олігархів, що переховуються від правосуддя у гостинній Європі.

Низька ймовірність того, що Юлія Фролова буде доставлена в український суд і отримає реальний вирок, ставить питання про реальні цілі розслідування НАБУ у справі. Слідство наполягає, що рішення про видачу афілійованій з Ігорем Коломойським компанії "Юнайтед Енерджи" банківської гарантії на 1,85 мільярда гривень приймалось одноосібно Юлією Фроловою в порушення статуту Банку Альянс, оскільки сума гарантії перевищувала 25 відсотків активів банківської установи.

При цьому у звітну документацію Банку Альянс для НБУ було здійснено підлог: з метою приховати реальну суму банківської гарантії до НБУ надано документи про видачу гарантії лише на 300 мільйонів гривень. Таким чином, Юлію Фролову призначено єдиною, хто несе повну і нероздільну відповідальність за незаконну діяльність Банку Альянс.

Факти підробки Банком Альянс документів визнано і перевіркою Нацбанку, що відбулась в банку ще в січні 2023 року. Втім, попри зроблені інспекцією НБУ висновки про те, що "Банк приймає надмірні кредитні ризики, що перевищують нормативні обмеження, встановлені регулятором, а в бухгалтерському обліку наданих гарантій на окремі дати дозволило Банку уникнути порушення нормативу Н7", жодних санкцій щодо Банку Альянс застосовано Нацбанком так і не було.

Банк продовжує свою роботу

Сьогодні Банк Альянс, попри солідний кейс справ з невиконання банківських гарантій перед державними установами і підприємствами, продовжує свою роботу на ринку банківських гарантій, в той час, як загальносвітова практика та нормативи НБУ передбачають при виявленні таких масштабних махінацій, щонайменше, введення в банк тимчасової адміністрації.

Недоторканість Банку Альянс, яку пов’язують з впливом на українську владну систему його реального власника Дмитра Фірташа, на жаль, демонструється всім перебігом справи про видачу і несплату банківської гарантії. Так, розслідування НАБУ справи про розкрадання коштів "НЕК "Укренерго" різко активізувалось після того, як в грудні 2022 року Господарський суд Києва у справі № 910/32 68/22 виніс рішення на користь "НЕК "Укренерго" і зобов’язав Банк Альянс сплатити на користь державної компанії 1 мільярда 113 мільйонів гривень. Як видно з матеріалів згаданої постанови ВАКС, основні докази щодо неправомірної діяльності голови правління Банку Альянс Юлії Фролової датуються травнем – серпнем 2023 року.

Дії слідства у справі є напрочуд синхронними з діями Банку Альянс. В той час як адвокати Банку Альянс затягували розгляд скарги на рішення Господарського суду в Північному апеляційному суді, детективи НАБУ збирали докази щодо фальшивого характеру банківської гарантії, оскільки "рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури". Таким чином, пріоритетом слідства, очевидно, є покарання Юлії Фролової як фізичної особи, а не повернення державі 1 мільярд гривень.

Водночас саме матеріали кримінального провадження НАБУ були використані Банком Альянс в жовтні 2023 року для позову до "НЕК "Укренерго" та "Юнайтед Енерджи" про визнання банківської гарантії такою, що не підлягає виконанню та визнання припиненим зобов’язання банку – справа № 910/16479/23. Господарський суд Києва, за мірками українського судочинства доволі швидко, вже в середині квітня 2024 року задовольнив позов Банку Альянс, що стало підставою для Північного апеляційного суду зупинити розгляд у справі № 910/32 68/22. Тепер питання про виплату Банком Альянс на користь "НЕК "Укренерго" 1 мільярду 113 мільйонів гривень знову відстрочене на невизначений час.

Попри те, що мова йде про кошти, які Банк Альянс мав сплатити державному підприємству одразу після настання гарантійного випадку, а саме ще в березні – квітні 2022 року, наразі виглядає на те, що через судову та правоохоронну систему, а також через бездіяльність Нацбанку, створюються штучні підстави для виведення Банку Альянс з-під удару в ганебній антидержавній оборудці. Юлія Фролова продовжить успішно переховуватись від слідства. А "НЕК "Укренерго" прийдеться продовжити пошук необхідних зруйнованій енергетичній галузі коштів у міжнародних спонсорів.