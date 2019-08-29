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      Гончарук буде першим прем'єром, який не має за собою системного бізнесу, – Рибачук

      634 Читать новость на русском
      Олег Рибачук
      Олег Рибачук / 24 канал

      Найімовірніше, що посаду прем'єр-міністра Україна посяде заступник глави Офісу президента України Олексій Гончарук. Він може стати першим головою уряду, який не має за собою жодного системного бізнесу.

      Таку думку у прямому ефірі 24 каналу висловив політичний експерт Олег Рибачук.

      Важливо знати: Олексій Гончарук – біографія ймовірного кандидата в прем'єр-міністри України

      Він розповів, що особисто знайомий з Гончаруком й перетинався з ним впродовж приблизно 10 років. Спочатку, коли той ще був керівником "Сили людей", а потім на інших етапах його життя.

      Це точно буде перший прем'єр, який не має за собою системного бізнесу. В нас не було таких прем'єрів. Ви запитаєте про Ющенка. Ющенко вийшов з фінансової еліти. Це не те, що у Гончарука,
      – наголосив Рибачук.

      Й додав, що останньою посадою, яку той займав, якщо не брати до уваги заступника глави Офісу президента, – голова незалежного експертно-аналітичного центру Офіс ефективного регулювання. Крім цього, експерт зазначив, що Гончарук точно особисто не знайомий з олігархами.

      Олексій Гончарук
      Олексій Гончарук

      "В мене були з ним консультації щодо особливостей того, як працює система. Він досить логічно йшов по сходинках. Він амбітний. Йому політична кар'єра цікава. Він підтягнув англійську мову", – запевнив Олег Рибачук.

      Якщо уявити собі таку картину – президент Зеленський, спікер Разумков та прем'єр Гончарук – то це те, через що мене "давила жаба" багато років, коли я бачив приблизно таку ж грузинську команду,
      – розповів політолог.

      Й пояснив, що для багатьох людей та для Заходу Гончарук формально є уособленням нової генерації. Адже він не лише наймолодший, він точно не має ілюзій, що це – його уряд й що він там буде одноосібно керувати. 

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      Теги: Новини України Новини політики Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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