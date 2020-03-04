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      Гончарук запустив низку реформ, які били по гаманцях олігархів, – політичний експерт

      - Читать новость на русском
      Олексій Гончарук / 24 канал

      Більшість народних депутатів Верховної Ради України проголосували за відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука та його уряду. За відповідне рішення проголосували 353 народних обранців.

      Політичний експерт Тарас Семенюк в прямому ефірі 24 каналу заявив, що не вважає Гончарука негативним персонажем і таким поганим прем'єром, якого варто викидати.

      Важливо! Рада проголосувала за відставку Гончарука

      Він додав, що уряд є за що критикувати, – це очевидно. Проте, на його думку, насправді десь відбувається певний консенсус між олігархами. Вони хочуть мати своє розуміння ситуації. Не контролювати уряд, але певною мірою відчувати його пульс та динаміку.

      Гончарук запустив ряд таких реформ, які били по гаманцях олігархів. Мова йде про тіньову економіку і приватизацію. Про яку завжди говорили, але чомусь тільки тепер вистачило політичної волі, аби її реалізувати,
      – пояснив Семенюк.

      Політичний експерт зауважив, що був промах зі швидким укріпленням гривні, яке негативно вплинуло на українських експортерів.

      Що відомо про призначення Шмигаля на посаду прем'єр-міністраДепутати Верховної Ради призначили прем'єр-міністром України Дениса Шмигаля, міністра розвитку громад, який до цього працював топ-менеджером компанії ДТЕК олігарха Ріната Ахметова. Жодного голосу за цю кандидатуру не дали фракції "Голос", "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Опозиційна платформа – за життя".

      До цього парламентарі відправили у відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Президент України Володимир Зеленський приїхав у Раду та розкритикував роботу попереднього уряду.

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      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Реформи
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