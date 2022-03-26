Гордість оборонпрому Росії: бронеавтомобіль "Рись" до і після зустрічі з захисниками України

Російські окупанти 31-й день повномасштабно атакують Україну. Збройні Сили України продовжують мужньо протистояти, завдаючи ворогу значних втрат.

Ледь не кожного дня наші захисники знищують ворожу техніку. Крім цього, деяку забирають собі, й використовують для захисту земель України.

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Цього разу ЗСУ показали, який вигляд має бронеавтомобіль "Рись" до і після зустрічі з захисниками України.

Аналоговнет. Ось так виглядає гордість оборонпрому Російської Федерації – бронеавтомобіль "Рись" до і після зустрічі з військовослужбовцями 93-ої ОМБр Холодний Яр,

– йдеться в повідомленні.



Бронеавтомобіль "Рись" до зустрічі з захисниками України / Фото з фейсбуку Генштабу ЗСУ



Бронеавтомобіль "Рись" після зустрічі з захисниками України / Фото з фейсбуку Генштабу ЗСУ

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