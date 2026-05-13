У Башкортостані горить один із найбільших вузлів "Транснєфті": вогонь може масштабуватись

Зранку 13 травня у Республіці Башкортостан спалахнула масштабна пожежа на лінійній виробничо-диспетчерській станції "Нурліно". Вона входить до системи магістральних нафтопроводів "Транснєфті".

Про це пише низка телеграм-каналів, зокрема Exilenova+, STERNENKO та Supernova+.

Що відомо про пожежу на ЛВДС "Нурліно"?

За попередніми даними, займання сталось в районі ЛВДС "Нурліно" поблизу однойменного населеного пункту в Башкортостані. Очевидці повідомляють у мережі про сильне загоряння та поширення вогню на території об'єкта.

Місцеві джерела зазначають, що масштаби станції є значними, тому існує ризик подальшого розповсюдження вогню.

Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Нурліно" є одним із ключових вузлів транспортування російської нафти з Уралу та Західного Сибіру до південних регіонів Росії та експортних маршрутів.

Зауважимо, що станцію "Нурліно" вважають найбільшою ЛВДС у структурі АТ "Транснєфть – Урал". Саме цей об'єкт забезпечує прийом, зберігання, змішування та перекачування нафти через магістральний нафтопровід Усть-Балик – Курган – Уфа – Альметьєвськ, а також Туймази – Омськ – Новосибірськ та Нижньовартовськ – Курган – Куйбишев.

Через цей вузол проходять потоки нафти у напрямку Новоросійська, Туапсе, Тамані та нафтопереробних заводів півдня Росії.

Водночас офіційної інформації про причини займання та масштаби пошкоджень наразі немає.

Важливо! Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан у коментарі 24 Каналу заявив, що російсько-українська війна нині зайшла у глухий кут, однак саме така ситуація є вигідною для України. Світан додав, що ключове завдання сторони, що обороняється, це ліквідація армії противника на лінії боєзіткнення. За його словами, у війні з Росією настав переломний момент, оскільки оборонці зуміли зупинити наступ ворога та фактично зупинити лінію фронту. Це стало можливим завдяки величезним втратам росіян у кілзоні.

Де ще у Росії гриміли вибухи?

У ніч проти 13 травня дрони атакували декілька регіонів Росії. Мовиться, зокрема, про Ярославль, Краснодарський край, Ростовську, Тульську та Нижньогородську області.

Після удару по порту Тамань спалахнула пожежа на об'єкті нафтової інфраструктури. Російська влада вже підтвердила ураження об'єкта.

Водночас у Краснодарському краї уламки дрона упали на території одного з підприємств у селищі Волна Темрюкського району – спалахнула пожежа, одна людина постраждала.

Понад 10 вибухів чули мешканці Ярославля. Місцева влада запевняла, що працювали сили ППО, втім уламки одного БпЛА упали на промисловий об'єкт.

Також безпілотники здійснили атаку на Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї – там розташований аеродром, який використовується для запуску ударних безпілотників типу "Шахед". В районі летовища, імовірно, спалахнула пожежа.