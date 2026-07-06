Горить найбільший НПЗ у Росії: дрони дістались до Омська

Вдень 6 липня у російському Омську було неспокійно. Після дронової атаки на регіон загорівся найбільший нафтопереробний завод Росії.

Про це повідомили в Exilenova+. Також там показали кадри наслідків ударів.

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Що відомо про удар по Омському НПЗ?

Місцеві поділились кадрами дронів, що летіли, як стверджується, біля Омська. Згодом стало відомо про прильоти в районі місцевого НПЗ.

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За попередніми даними, по Омському НПЗ було завдано щонайменше два удари. OSINT-аналітики стверджують, що модернізовані БпЛА FP-1 уразили установку ЕЛОУ-АВТ-11, потужність якої становить 8,4 мільйони тонн нафти на рік.

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Омський НПЗ є найбільшим нафтопереробним заводом Росії. Він виробляє близько 50 видів нафтопродуктів, зокрема високооктанові бензини, дизельне та суднове пальне, авіаційне паливо, бітум, побутовий газ, технічну сірку та інше.

Цікаво й те, що цей російський завод розташований за понад 2,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною. Ймовірно, це перший випадок ураження об'єкта.