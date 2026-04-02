Укр Рус
24 Канал Новини світу Палає "жирна" ціль: що відомо про атакований НПЗ в Уфі і яка відстань від України на карті
2 квітня, 11:15
3

Палає "жирна" ціль: що відомо про атакований НПЗ в Уфі і яка відстань від України на карті

Софія Рожик
Основні тези
  • Уфимський НПЗ, що належить "Башнефть", був атакований дронами.
  • НПЗ розташований приблизно за 1400 кілометрів від кордону України і є важливим вузлом у паливному ланцюзі Росії з потужністю переробки 7,5 мільйона тонн на рік.

"Добрі" дрони вранці 2 квітня завітали у російський Башкортостан. Там спалахнула пожежа на Уфимському нафтопереробному заводі.

Це один із ключових НПЗ у регіоні. 24 Канал розповідає, що про нього відомо.

Дивіться також Нічна бавовна у Башкортостані: горить НПЗ в Уфі 

Що відомо про НПЗ в Уфі?

Уфимський НПЗ входить до структури "Башнефть", що перебуває під контролем "Роснефті". Там виготовляють бензин, дизель, авіапаливо та нафтохімію. 

Довідково. В Уфі є 3 нафтопереробні заводи.  Окрім  "Башнефть-УНПЗ", це "Новойл" та "Уфанефтехім". Усі вони належать компанії "Башнефть". Відомо, що в 2024 її заводи переробили 14,6 мільйона тонн нафти.

Ці НПЗ є важливими вузлами у паливному та експортному ланцюгах Росії.

Перший об'єкт запрацював ще у 1938 році.

Горить НПЗ в Уфі: дивіться відео

 

 

Наразі на атакованому УНПЗ діють кілька установок АВТ, а потужність майданчика з первинної переробки становить 7,5 мільйонів тонн на рік.

Довідково. Установка АВТ – первинна установка з переробки нафти, яка є ключовою у виробничому процесі. Без неї подальша переробка неможлива. Припускають, що удар був завданий в районі установки АВТ-5.

До слова, Уфа розташована за близько 1400 кілометрів від кордону України. 

Де розташована Уфа: дивіться на карті

 

 

Місце атаки: дивіться на карті

 

Що відомо про атаку?

  • Місцеві мешканці прокинулися від вибухів близько 6 години ранку за місцевим часом.

  • Влада підтвердила атаку, але заявила, що БпЛА було "збито" на підльоті до НПЗ в Уфі, додавши, що уламки впали у промзоні і спалахнули. Також палав житловий будинок. 

  • В обох випадках постраждалих нібито нема.

  • Варто зауважити, що минулий приліт по НПЗ в Уфі був 11 жовтня 2025 року. Тоді у Генштабі зазначали, що у глибокому тилу Росії немає безпечних місць.