В окупованому Маріуполі після атаки дронів спалахнув торговельний центр "Галактика"

Уже кілька місяців торговельні об'єкти на окупованих територіях опиняються в епіцентрі нічних вибухів та займань. Чергова повітряна тривога завершилася для окупантів масштабною пожежею у великому комплексі.

Так, у ніч на 7 вересня в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи, після чого в місті спалахнула масштабна пожежа. Як повідомляють російські телеграм-канали, перед цим місцеві окупаційні пабліки оголосили повітряну тривогу.

Що відомо про пожежу в Маріуполі

За попередньою інформацією моніторингового телеграм-каналу "Exilenova+", під удар потрапив торговельний центр "Галактика", розташований у будівлі колишнього гіпермаркету "Епіцентр".

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Очевидці опублікували в мережі численні кадри, на яких видно густий дим та потужне полум'я над будівлею.

На ранок пожежа ще продовжувалася.

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Це уже не перший випадок займання об'єктів цієї мережі на окупованій частині Донеччини. Зокрема, 15 серпня горіла "Галактика" в Донецьку, у ніч проти 10 серпня вдарили по аналогічному центру в Макіївці, а 14 серпня після атаки БпЛА повністю згорів торговельний комплекс у Єнакієвому.