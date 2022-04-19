Горів житловий будинок та склад: у ДСНС показали наслідки обстрілу Миколаєва
19 квітня 2022 , 09:20Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
У Миколаєві горіли житловий будинок та склад будівельного магазину. Пожежі сталися внаслідок ворожих обстрілів.
Ворог обстрілював Миколаїв з артилерії. Пожежі сталися вночі 18 квітня. На щастя, ніхто не постраждав.
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Вночі 18 квітня ворог обстрілював Миколаїв з артилерії, внаслідок чого виникла пожежа житлового будинку та складського приміщення магазину "Сантех Буд Маркет Аладін",
– мовиться в повідомленні.
Пожежу на площі 200 квадратних метрів ліквідували.
Горить житловий будинок у Миколаєві / Фото ДСНС
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