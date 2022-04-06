У Гостомелі зниклими безвісти вважаються понад 400 людей

Селище Гостомель на Київщині понад місяць перебувало під російською окупацією. За цей час сотні його мешканців зникли безвісти.

Про це 6 квітня повідомив голова селищної військової адміністрації Тарас Думенко. Він розповів про ситуацію у Гостомелі, зокрема – про пошуки безвісти зниклих та тіл загиблих.

Читайте також Комбат ТрО Києва припустив, коли можна повернутись у Бучу, Ірпінь та Гостомель

Доля сотень людей – невідома, їх розшукують

Думенко заявив, що за 35 днів окупації у Гостомелі – понад 400 зниклих безвісти. Зараз рятувальники й правоохоронці оглядають у селищі підвали. Деякі жителі досі не вірять, що Гостомель – звільнений від росіян, тому бояться виходити зі своїх схованок.

"У нас є близько 1 200 мешканців, зв'язок із якими підтверджено. Вони інформують нас про місцезнаходження людей, які виїхали", – пояснив він.

Ми знаємо про людей, що вони вбиті. Є підтвердження, фото й відеофіксація, але ми досі не можемо їх знайти,

– додав Думенко.

За його словами, цю інформацію місцева влада отримала від очевидців, коли ще не було проблем зі зв'язком. Людині, яка передала ці дані, вдалося врятуватися.

Що відомо про звірства окупантів у Гостомелі

Росіяни вбили селищного голову Юрія Припилака й волонтерів Руслана Карпенка й Івана Зорю

У місцевої лікарки окупанти забрали чоловіка і сина. Що з ними сталося – невідомо.

Досі розшукують тіло начальника пожежної частини Гостомельського аеропорту.

Загарбники вбили сина директорки ліцею. В одного з працівників комунального підприємства – відірвана рука, в його дружини – прострілено обидві ноги.

"Із Гостомеля шокуючих фото немає, бо ми поважаємо права на приватність людей. Ми вважаємо, що фотографувати тіла загиблих не досить доречно. Також потрібно розуміти, що Буча перебувала на лінії фронту. Окупанти на різних територіях поводилися по-різному", – зазначив Думенко.

Росіяни ховалися за мирним населенням

Посадовець наголосив, що ЗСУ максимально берегли цивільне населення, не завдаючи ударів. Натомість росіяни ховали свою техніку у городах людей, у будинках. "Багато парканів знесено, видно сліди, як вони ховалися за мирним населенням. Це відбувалося кожного дня", – додав він.

Генштаб показав Гостомель після відходу росіян: дивіться відео