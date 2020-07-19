Був державний – став приватний. 15 липня готель "Дніпро" купили на аукціоні ProZorro за 1,1 мільярда гривень. За лот змагалися 29 учасників. Попит виявився шаленим: навіть перша ставка у декілька разів перевищила початкову. Ціна з 80,9 мільйона гривень підскочила до 711 мільйонів гривень. Але мільярд від "Смартленд" ніхто не перевершив.

Як пройшов аукціон

Торги відбулися у системі ProZorro. До початку аукціону свою думку висловили експерти. Зокрема, виступив Дмитро Сенниченко – голова Фонду державного майна України. Аби забезпечити максимальну прозорість угоди, за процесом слідкували міжнародні компанії: Baker McKenzie, DELTA Ukraine, Cushman & Wakefield та IDeals.

У багатьох виникає питання: чому початкова ставка – саме 80,9 мільйона? Тому що так прописано у 22 статті Закону України "Про приватизацію державного та комунального майна". Сума – це актуальна ціна акцій готелю.

Що ще за "Смартленд"?

Компанія українська, створена у 2013 році. Займається нерухомістю та за час роботи не фігурувала у судових справах. Окрім чистої репутації довіру викликають 11 мільйонів гривень статутного капіталу. Однак все одно після торгів "Смартленд" звинуватили у "зраді» – знайшли "російський слід". Правда це чи ні – покаже перевірка Фонду держмайна. Зараз це лише безпідставні звинувачення.

"Дніпро" не "пересохне"

Дії нового власника обмежені правилами приватизації. Серед них – збереження 100 номерів, чотиризіркового статусу та слова Дніпро (Dnipro) у назві. Також "Смартленд" пів року не може урізати працівникам зарплати та має сплатити наявні борги закладу за перші 6 місяців роботи.

Компанія прокоментувала свою перемогу на аукціоні:

Скуповувати державне майно за безцінь, значить обкрадати країну і співгромадян. Ми розуміємо, що ця інвестиція окупить себе не через один десяток років, але хочемо зламати український стереотип "після мене хоч потоп" і показати, що бізнес не повинен перейматися тільки миттєвим збагаченням. Готелі "Хілтон" – це синонім успішності, який підіймає репутацію США у рейтингу країн з високим рівнем сервісу. Таким же синонімом якості і предметом гордості українців ми хочемо зробити і готель "Дніпро".

Чому усі за приватизацію?

Тому що бюджет Україні потребує "палива". Аукціони на маркетплейсі ProZorro вже поповнили державну казну на 2,7 мільярда гривень. Не дивно, що важливість приватизації готелю відмітив президент Володимир Зеленський:

Щойно завершився аукціон з продажу державного пакета акцій ПАТ "Готель "Дніпро". Ціна перевищила всі очікування, сягнувши 1 мільярда 111 мільйонів гривень. Це майже в 14 разів більше від початкової ціни.

Також голова держави привітав "Смартленд":

Переможцю торгів – новому власнику готелю "Дніпро" – бажаю, щоб ця чудова будівля в центрі Києва виправдала його інвестиції, принесла прибуток і стала справжньою окрасою нашої столиці та бажаною локацією для її гостей.

Але які реальні підводні камені у приватизації держмайна і як це відіб’ється на Україні – дізнаємося з часом.