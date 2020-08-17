Курс гривні щодо долара та євро 17 серпня на готівковому ринку знову укріпився на кілька копійок, відігруючи втрачене за останній місяць. Зокрема, євро вже купували менш ніж за 32 гривні.

Долар у понеділок подешевшав на 7 копійок, купували його за 27,20 гривні, а продавали – по 27,44 гривні, свідчать дані сайту finance.ua.

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Євро у понеділок теж подешевшало – купували його за 31,96 гривні (-3 копійки), а продавали по 32,44 гривні (-2 копійки).

Готівковий курс валют у Києві 17 серпня такий:

долар – 27,25 гривні (купівля) і 27,32 гривні (продаж);

євро – 32,05 гривні (купівля) і 32,15 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 17 серпня долар подешевшав на 6 копійок і коштував 27,35 гривні. Євро натомість подешевшав на 11 копійок – до позначки 32,31 гривні.

Зверніть увагу! У бюджеті-2020 закладений прогноз курсу долара на рівні 27 гривень. Однак уряд вже переглянув макропоказники через епідемію COVID-19, в тому числі і прогноз середньорічного курсу долара – тепер у Кабміні очікують, що він сягне позначки 29,5 гривні за долар.

Як змінювався курс валют протягом року

На готівковому ринку у 2019 році долар найбільше коштував у середині січня – 28,33 гривні. З цього часу він постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після президентських виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. Долар почав різко дорожчати в ціні наприкінці 2019 року, набравши за три дні 1,5 гривні. Від початку 2020 року долар поступово росте. Пік зростання припав на першу половину березня, що пов'язано зі спалахом коронавірусу в Україні та запровадженням карантину – в цей період гривня подешевшала одразу на 3 гривні за пів місяця. Ще одне зростання долара трапилось на початку липня – на фоні відставки голови НБУ.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштувало 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Натомість починаючи з кінця 2019 року євро, як і долар, зростало у ціні, особливо на початку запровадження карантину – тоді європейська валюта додала у ціні одразу 4 гривні за короткий період.

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Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу