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Готівковий курс валют 28 травня: долар призупинив свій ріст

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Готівковий курс валют на сьогодні 28 травня 2020 – курс євро, долара
Готівковий курс валют 28 травня в Україні / 24 канал

Курс гривні щодо долара 28 травня на готівковому ринку вперше за останні кілька днів почав зростати, натомість щодо євро продовжив знижатись.

Долар у четвер купували за 26,81 гривні (-4 копійки в порівнянні з середою), а продавали по 27,05 гривні (-5 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

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Євро у четвер натомість подорожчав на 3 копійки – купували його за 29,24 гривні, а продавали по 29,70 гривні.

Готівковий курс валют у Києві 28 травня такий:

  • долар – 26,90 гривні (купівля) і 26,94 гривні (продаж);
  • євро – 29,35 гривні (купівля) і 29,50 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 28 травня долар додав у ціні 10 копійок і коштував 27 гривень. Євро подорожчав на 22 копійки і коштував 29,72 гривні.

Зверніть увагу! У бюджеті-2020 закладений прогноз курсу долара на рівні 27 гривень. Однак уряд вже переглянув макропоказники через епідемію COVID-19, в тому числі і прогноз середньорічного курсу долара – тепер у Кабміні очікують, що він сягне позначки 29,5 гривні за долар.

Як змінювався курс валют протягом року

На готівковому ринку у 2019 році долар найбільше коштував у середині січня – 28,33 гривні. З цього часу він постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після президентських виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. Долар почав різко дорожчати в ціні наприкінці 2019 року, набравши за три дні 1,5 гривні. Від початку 2020 року долар поступово росте.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Євро значно подорожчав, як і долар, наприкінці грудня 2019 року. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

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Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

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Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

Автор: Юрій Мацула
Теги: Новини України Курси валют Валюта Євро Гривня Долар-Гривня Долар
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