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      Готівковий курс валют 2 липня: євро падає

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      Готівковий курс валют сьогодні – курс долара та євро на 2 липня 2019
      Готівковий курс валют 2 липня в Україні / jooinn.com/

      Курс гривні щодо євро на готівковому ринку 2 липня трішки зміцнився. Долар стоїть на місці.

      Долар купували по 26 грн (так само, як напередодні), а продавали по 26,24 грн (-1 копійка), свідчать дані сайту finance.ua.

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Євро купували по 29,31 грн (- 7 копійок), а продавали по 29,72 грн (-8 копійок).

      За курсом валют від НБУ 2 липня долар подорожчав на 4 копійки – до 26,21 грн. Євро навпаки, подешевшав на 2 копійки, і коштував 29,74 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн (це найнижчий показник в поточному році). Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

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      Теги: Новини України Гривня Євро Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня
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