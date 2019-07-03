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      Готівковий курс валют 3 липня: долар опустився нижче позначки у 26 гривень

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      Готівковий курс валют на сьогодні 03.07.2019 - курс долару та євро
      Готівковий курс валют 3 липня в Україні / unsplash.com

      Курс гривні щодо євро та долара 3 липня на готівковому ринку продовжив зміцнюватись. Так, долар купували менш ніж за 26 гривень – це найнижчий показник з середини червня 2018 року.

      Долар купували по 25,91 гривні (на 10 копійок дешевше, аніж день тому), свідчать дані сайту finance.ua. Продавали американську валюту по 26,17 гривні (-7 копійок в порівнянні з попереднім днем).

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Євро 3 липня подешевшав на 12 копійок – купували його по 29,19 гривні, а продавали – по 29,60 гривні.

      За курсом валют від НБУ 3 липня долар подешевшав на 4 копійки – до 26,17 грн. Євро подешевшав аж на 16 копійок, і коштував 29,58 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн (це найнижчий показник в поточному році). Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Як часто в Україні підробляють гроші і які саме: цікаві дані

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

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      Теги: Новини України Євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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