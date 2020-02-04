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      Готівковий курс валют 4 лютого: долар та євро подешевшали вперше за півтора тижня

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      Готівковий курс валют 4 лютого в Україні / pexels.com

      Курс гривні щодо євро та долара 4 лютого на готівковому ринку продемонстрував зміцнення. Іноземна валюта втратила понад 10 копійок.

      Долар у вівторок купували за 24,75 гривні (на 11 копійок дешевше порівняно з понеділком), а продавали по 25 гривень (-13 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

      Варто знати: Податкова реформа 2020: що зміниться для українців

      Євро також подешевшав – його купували за 27,30 гривні (-13 копійок в порівнянні з понеділком), а продавали по 27,69 гривні (-14 копійок).

      Готівковий курс валют у Києві 4 лютого такий:

      • долар – 24,75 гривні (купівля) і 24,85 гривні (продаж);
      • євро – 27,35 гривні (купівля) і 27,50 гривні (продаж).

      За курсом валют від НБУ 4 лютого долар подорожчав ще на 5 копійок, його ціна виросла до 25,08 гривні. Євро додав у ціні 9 копійок і коштував 27,75 гривні.

      Зверніть увагу! У бюджеті-2020 закладений прогноз курсу долара на рівні 27 гривень.

      На готівковому ринку у 2019 році долар найбільше коштував у середині січня – 28,33 гривні. З цього часу він постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після президентських виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. Долар почав стрімко набирати в ціні наприкінці 2019 року, набравши за три дні 1,5 гривні. Від початку 2020 року долар поступово росте.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Євро значно подорожчав, як і долар, наприкінці грудня 2019 року. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

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      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

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      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Курси валют Валюта Гривня Долар Долар-Гривня Євро
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