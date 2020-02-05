Готівковий курс валют 5 лютого: гривня другий день поспіль відчутно дорожчає

Курс гривні щодо євро та долара 5 лютого на готівковому ринку, як і день тому, суттєво зріс – американська валюта подешевшала на 17 копійок, а європейська – на 25.

Долар у середу подешевшав на 17 копійок – купували його за 24,58 гривні, а продавали по 24,83 гривень, свідчать дані сайту finance.ua.

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Євро також подешевшав, одразу на 25 копійок – його купували за 27,05 гривні, а продавали по 27,44 гривні.

Готівковий курс валют у Києві 5 лютого такий:

долар – 24,65 гривні (купівля) і 24,75 гривні (продаж);

євро – 27,20 гривні (купівля) і 27,35 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 5 лютого долар подешевшав на 20 копійок, його ціна впала до 24,85 гривні. Євро втратив у ціні аж 30 копійок і коштував 27,45 гривні.

Зверніть увагу! У бюджеті-2020 закладений прогноз курсу долара на рівні 27 гривень.

На готівковому ринку у 2019 році долар найбільше коштував у середині січня – 28,33 гривні. З цього часу він постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після президентських виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. Долар почав стрімко набирати в ціні наприкінці 2019 року, набравши за три дні 1,5 гривні. Від початку 2020 року долар поступово росте.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Євро значно подорожчав, як і долар, наприкінці грудня 2019 року. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

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Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу