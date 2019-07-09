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      Готівковий курс валют 9 липня: гривня все більше дорожчає

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      Готівковий курс валют сьогодні – курс долара та євро на 9 липня 2019
      Готівковий курс валют 9 липня в Україні / unsplash.com

      Курс гривні щодо євро та долара 9 липня на готівковому ринку продовжив зростати. Загалом за два тижні долар подешевшав вже майже на 50, а євро – на 90 копійок.

      Долар у вівторок подешевшав ще на три копійки, свідчать дані сайту finance.ua. Купували його по 25,54 гривні, а продавали – по 25,83 гривні.

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Євро подешевшав відчутніше, одразу на 10 копійок – купували його по 28,58 гривні, а продавали – по 29,02 гривні.

      За курсом валют від НБУ 5 липня долар подешевшав одразу на 17 копійок – до 25,87 грн. Євро подешевшав аж на 21 копійку, і коштував 29,21 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн (це найнижчий показник в поточному році). Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Як НБУ планує захищати фінанси українців

      Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

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      Теги: Новини України Євро Долар Валюта Курси валют Долар-Гривня Гривня
      Джерело: 24 канал
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