Готівковий курс валют 10 лютого: гривня продовжує зміцнюватись

Курс гривні щодо євро та долара 10 лютого на готівковому ринку додав у ціні ще кілька копійок. Так, європейську валюту знову продають за 27 гривень.

Долар у понеділок знову подешевшав – купували його за 24,36 гривні (-2 копійки у порівнянні з п'ятницею), а продавали по 24,59 гривні (-4 копійки), свідчать дані сайту finance.ua.

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Євро в понеділок купували за 26,63 гривні (-3 копійки), а продавали по 27 гривень (-10 копійок).

Готівковий курс валют у Києві 10 лютого такий:

долар – 24,40 гривні (купівля) і 24,50 гривні (продаж);

євро – 26,80 гривні (купівля) і 26,92 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 10 лютого долар подешевшав на 3 копійки, його ціна знизилась до 24,54 гривні. Євро втратив у ціні дещо більше, 10 копійок, і коштував 26,90 гривні.

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На готівковому ринку у 2019 році долар найбільше коштував у середині січня – 28,33 гривні. З цього часу він постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після президентських виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. Долар почав стрімко набирати в ціні наприкінці 2019 року, набравши за три дні 1,5 гривні. Від початку 2020 року долар поступово росте.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Євро значно подорожчав, як і долар, наприкінці грудня 2019 року. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

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Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу