Готівковий курс валют 10 березня: євро подорожчав одразу на гривню

Курс гривні щодо євро та долара 10 березня на готівковому ринку суттєво знизився в порівнянні з попередньою п'ятницею, опустившись до показників липня 2019 року.

Після довгих вихідних гривня суттєво просіла у ціні. Зокрема, долар у вівторок купували вже за 25,16 гривні (+52 копійки в порівнянні з п'ятницею), а продавали по 25,74 гривень (+79 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

Важливо Чому впала гривня: пояснення НБУ

Євро у п'ятницю купували за 28,32 гривні (+70 копійок), а продавали по 29,16 гривні (+1 гривня 3 копійки).

Готівковий курс валют у Києві 10 березня такий:

долар – 25,55 гривні (купівля) і 25,75 гривні (продаж);

євро – 28,70 гривні (купівля) і 28,90 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 6 березня долар подешевшав на 15 копійок і коштував 24,74 гривні. Євро втратив у ціні 1 копійку і коштував 27,69 гривні.

Зверніть увагу! У бюджеті-2020 закладений прогноз курсу долара на рівні 27 гривень.

Як змінювався курс валют протягом року

На готівковому ринку у 2019 році долар найбільше коштував у середині січня – 28,33 гривні. З цього часу він постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після президентських виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. Долар почав різко дорожчати в ціні наприкінці 2019 року, набравши за три дні 1,5 гривні. Від початку 2020 року долар поступово росте.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Євро значно подорожчав, як і долар, наприкінці грудня 2019 року. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

Цікаво Нацбанк продав 250 мільйонів доларів, аби стримати падіння курсу

Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу