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Готівковий курс валют 13 березня: долар та євро ще більше впали

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Готівковий курс валют 13 березня в Україні
Готівковий курс валют 13 березня в Україні / poundsterlinglive.com

Курс гривні щодо євро та долара 13 березня на готівковому ринку впевнено зміцнює свої позиції.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у вівторок купували по 31,77 грн, що на 9 копійок дешевше, ніж напередодні, а продавали по 32,38 грн (-14 копійок).

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Долар 13 березня купували по 25,83 грн (на 6 копійок дешевше порівняно з понеділком), а продавали по 26,18 грн (-7 копійок).

За курсом валют від НБУ 13 березня долар подешевшав на 16 копійок і коштував 25,93 грн. Євро ж втратив у ціні аж 51 копійку і коштував – до 31,89 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні, а на початку березня коштував вже 32,45 гривні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар-Гривня Гривня Долар євро
Джерело: 24 Канал
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