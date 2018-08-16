Готівковий курс валют 16 серпня: євро та долар суттєво підскочили
Курс гривні щодо євро 16 серпня на готівковому ринку знову різко впав після незначного зміцнення. Тим часом долар теж продовжує рости.
Про це свідчать дані сайту finance.ua.
Євро у четвер купували по 31,22 грн, що аж на 26 копійок дорожче порівняно з середою, а продавали по 31,83 грн (+31 копійка).
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Долар купували по 27,56 грн (+21 копійка порівняно з середою), а продавали по 27,91 грн (+26 копійок).
За курсом валют від НБУ 16 серпня долар втратив у ціні 1 копійку і коштував 27,44 грн. Євро подешевшав на 15 копійок – до 31,07 грн.
Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. З квітня до початку липня курс "зеленого" тримався в коридорі 25,9-26,25 гривні, а з початку липня долар почав щодня додавати у ціні кілька копійок.
Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння – наприкінці травня його купували по 30,1 гривні. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.
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