Готівковий курс валют 18 вересня: долар продовжує дешевшати

Курс гривні щодо євро 18 вересня на готівковому ринку суттєвих змін не зазнав, а от щодо долара укріпився ще на 4 копійки.

Долар у середу подешевшав на 4 копійки – купували його по 24,59 грн, а продавали по 24,85 грн, свідчать дані сайту finance.ua.

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Євро купували по 27,06 грн (+1 копійка в порівнянні з попереднім днем), а продавали по 27,45 грн (-1 копійка).

За курсом валют від НБУ 18 вересня долар подешевшав лише на 1 копійку і коштував 24,76 грн. Євро подешевшав на 2 копійки і коштував 27,31 грн.

Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу