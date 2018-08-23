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Готівковий курс валют 23 серпня: долар подешевшав на копійку

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Готівковий курс валют 23 серпня в Україні
Готівковий курс валют 23 серпня в Україні / investorsking.com

Курс гривні щодо євро 23 серпня на готівковому ринку стабілізувався, а щодо долара навіть зміцнився, щоправда, лише на 1 копійку.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у четвер купували на 1 копійку дорожче, аніж день тому – по 31,79 гривні, а продавали, як і в середу, по 32,40 гривні.

Читайте також: Чому в Україні продовжують рости долар та євро: пояснення від НБУ

Долар подешевшав рівно на одну копійку – в четвер його купували по 27,67 гривні, а продавали – по 27,98 гривні.

За курсом валют від НБУ 23 серпня долар подорожчав на 18 копійок – до 27,88 грн. Євро натомість додав у ціні аж 52 копійки, і коштував 32,39 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. З квітня до початку липня курс "зеленого" тримався в коридорі 25,9-26,25 гривні, а з початку липня долар почав щодня додавати у ціні кілька копійок.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння – наприкінці травня його купували по 30,1 гривні. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

Читайте також: Яким буде курс гривні у 2019 році: прогноз Мінфіну

Теги: Новини України Курси валют Долар євро Валюта Гривня Долар-Гривня
Джерело: 24 канал
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