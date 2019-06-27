22:12
27 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нові розробки росіян з AliExpress. Кокаїновий метод Путіна
      Вєсті Кремля
      21:42, сьогодні
      Вєсті. UA: Армія клонів в Раді. Іво Бобул спішить на допомогу
      Вєсті.UA
      20:56, сьогодні
      Мертві власники і фіктивні фірми: шокуюче розслідування про корупцію в "Київмедспецтрансі"
      ЦРУ
      09:00, 26 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Готівковий курс валют 27 червня: гривня мінімально зросла

      104 Читать новость на русском
      Готівковий курс валют – курс долара та євро на сьогодні 27 червня 2019
      Готівковий курс валют 27 червня в Україні / GettyImages

      Курс гривні щодо євро та долара на готівковому ринку 27 червня несуттєво зріс, буквально на кілька копійок.

      Долар купували по 26 грн (-2 копійки), а продавали по 26,27 грн (так само, як у середу), свідчать дані сайту finance.ua.

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Євро купували по 29,40 грн (-2 копійки), а продавали по 29,84 грн (-1 копійка).  

      За курсом валют від НБУ 27 червня долар подешевшав на 3 копійки – до 26,16 грн. Євро подешевшав відчутніше, на 10 копійок, і коштував 29,83 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн (це найнижчий показник в поточному році). Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Купюри номіналом у тисячу гривень: як це вплине на інфляцію та загальний стан економіки

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      blog_ava
      В Україні піднімуть вартість оформлення біометричних паспортів: ціни
      сьогодні
      11949
      Теги: Новини України Гривня Курси валют Долар-Гривня Долар Євро Валюта
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Эстонский Донбас" – пример для Украины
      сьогодні , 22:01 "Эстонский Донбас" – пример для Украины
      Блог Соцмережі 81
      Пляма на репутації Ради Європи: як реагують світові медіа на повернення Росії до ПАРЄ
      сьогодні , 21:10 Пляма на репутації Ради Європи: як реагують світові медіа на повернення Росії до ПАРЄ
      Світлана Попова 3494
      Огляд Honor 10i: смартфон-середнячок із флагманськими камерами
      сьогодні , 21:04 Огляд Honor 10i: смартфон-середнячок із флагманськими камерами
      382
      Про що Зеленський говорив на брифінгу: МЗС, Медведчук, полонені моряки та ПАРЄ – відео
      сьогодні , 19:01 Про що Зеленський говорив на брифінгу: МЗС, Медведчук, полонені моряки та ПАРЄ – відео
      Ірина Лаб'як 2154
      Налог на выведенный капитал: Зеленский развеял мифы
      сьогодні , 18:30 Налог на выведенный капитал: Зеленский развеял мифы
      Сергій Фурса 964
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук