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      Готівковий курс валют 30 січня: гривня продовжує падати

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      Готівковий курс валют 30 січня в Україні / vgolos.com.ua

      Курс гривні щодо євро та долара 30 січня на готівковому ринку знову знизився. Євро подорожчав трохи більше, ніж долар.

      Долар у четвер подорожчав на 8 копійок порівняно з середою. Його купували за 24,74 гривні, а продавали по 25,02 гривні, свідчать дані сайту finance.ua.

      Важливо: НБУ знизив облікову ставку на 2,5%: що це таке

      Євро також подорожчав: його купували за 27,16 гривні (+11 копійок), а продавали по 27,57 гривні (+10 копійок).

      За курсом валют від НБУ 30 січня долар подорожчав ще на 13 копійок, його ціна виросла до 24,85 гривні. Євро додав у ціні 12 копійок і коштував 27,33 гривні.

      Зверніть увагу! У бюджеті-2020 закладений прогноз курсу долара на рівні 27 гривень.

      На готівковому ринку у 2019 році долар найбільше коштував у середині січня – 28,33 гривні. З цього часу він постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після президентських виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. Долар почав стрімко набирати в ціні наприкінці 2019 року, набравши за три дні 1,5 гривні. Від початку 2020 року долар поступово росте.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Євро значно подорожчав, як і долар, наприкінці грудня 2019 року. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

      Актуально: НБУ спрогнозував, якою буде інфляція в Україні протягом року

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар-Гривня Долар Євро Гривня
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