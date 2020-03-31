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      Готівковий курс валют 31 березня: гривня подорожчала після голосувань у Раді

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      Готівковий курс валют 31 березня в Україні / unsplash.com

      Курс гривні щодо євро та долара 31 березня на готівковому ринку після того, як Рада прийняла закони для розблокування перемовин з Міжнародним валютним фондом, укріпився в середньому на 40 копійок.

      Долар у вівторок купували за 27,56 гривні (-43 копійки в порівнянні з понеділком), а продавали по 28,21 гривні (-36 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

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      Євро у вівторок теж подорожчав – купували за 30,04 гривні (-47 копійок), а продавали по 30,92 гривні (-51 копійка).

      Готівковий курс валют у Києві 31 березня такий:

      • долар – 28,25 гривні (купівля) і 28,35 гривні (продаж);
      • євро – 30,80 гривні (купівля) і 31,05 гривні (продаж).

      За курсом валют від НБУ 31 березня долар подешевшав на 17 копійок і коштував 28,01 гривні. Євро подорожчав на 6 копійки і коштував 30,96 гривні.

      Зверніть увагу! У бюджеті-2020 закладений прогноз курсу долара на рівні 27 гривень. Однак уряд вже переглянув макропоказники через епідемію COVID-19, в тому числі і прогноз середньорічного курсу долара – тепер у Кабміні очікують, що він сягне позначки 29,5 гривні за долар.

      Наскільки може впасти гривня? Експерти прогнозують, що гривня продовжуватиме падати, однак не варто чекати долара по 30 гривень. НБУ ще має інструменти для стримування курсу. Та все це залежатиме від подальшої ситуації з цінами на нафту, коронавірусом та фондовими ринками. Якщо фінансова криза настане, то це може обвалити гривню.

      У Нацбанку запевняють: панікувати не варто. Міжнародні резерви України на сьогодні перевищують 26 мільярдів доларів США. В НБУ готові надалі за потреби проводити інтервенції з продажу валюти. НБУ вважає, що коронавірус не має впливу на економіку України, а погіршення настроїв на фінансових ринках зумовлене швидше психологічним чинником.

      Як змінювався курс валют протягом року

      На готівковому ринку у 2019 році долар найбільше коштував у середині січня – 28,33 гривні. З цього часу він постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після президентських виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. Долар почав різко дорожчати в ціні наприкінці 2019 року, набравши за три дні 1,5 гривні. Від початку 2020 року долар поступово росте.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Євро значно подорожчав, як і долар, наприкінці грудня 2019 року. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

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      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Курси валют Валюта Долар Долар-Гривня Євро
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