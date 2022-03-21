Готові до них прийти, – в Одеській ОВА попередили зрадників про відплату

З початком повномасштабного вторгнення Росії з'явилось чимало диверсантів та зрадників поміж українцями. В Одеській ОВА звернулись до таких людей.

Про це в ефірі 24 каналу розповів Сергій Братчук – речник Одеської обласної військової адміністрації. За його словами, відплату зрадникам доведеться не довго чекати.

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Братчук: Про всіх зрадників знаємо

Братчук нагадав, що людям не варто одразу викладати в соцмережі відео вибухів, які відбуваються в Одесі та інших містах. Мовляв, багато хто розуміє, а дехто не зважає на попередження, можливо, спеціально співпрацюючи з ворогом.

Хтось умисно, ненавмисно, але є. Ще раз попереджаю. Про всіх усе знаємо. Особливо, про зрадників. Готові до них прийти,

– запевнив він.

Також речник відзначив, що комусь може прилетіти "відповідь" за подібні дії. Мовиться про тих людей, які намагаються працювати на Росію.

"Я попереджав, що є відповідні групи й сили та засоби для того, щоб на це реагувати. "Відповідь" декому вже прилетіла. Працювати більше на ворога не будуть", – повідомив Братчук.

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