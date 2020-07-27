Напередодні у Києві столичний мер Віталій Кличко упіймав двох вуличних художників, що малювали графіті. У їхній команді Olifant переконують, що хлопці це роблять не вперше та з благою метою – нібито замальовують написи, що пропагують наркоманію. Кличко на це відповів, що готовий їм виділити багато фарби, аби ті прибрали написи з історичних будівель.

Кличко спіймав двох художників графіті: нова заява мера столиці

Мер Києва зробив нову заяву щодо подій у Києві напередодні, коли він зловив двох художників графіті. Відповідний допис з’явився на його фейсбук-сторінці.

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За словами Кличка, до нього надходять пропозиції, мовляв, краще допомоти митцям і видати кілька відер фарби, бо хлопці "корисною справою займаються та замальовують надписи з адресами телеграм-каналів із розповсюдження наркотиків".

В такому разі, в мене теж є пропозиція: я – готовий виділити не кілька відер, а цистерну фарби. Щоб вони та інші небайдужі допомагали місту прибирати надписи хоча б з історичних будинків столиці. Тільки не іншими розписами, а зафарбовували різну "творчість"! І, якщо ці хлопці, справді, хочуть робити добру справу на благо міста, – фарба та всі інше необхідне буде!

– наголосив київський міський голова.

Він підкреслив, головне – щирість намірів і готовність робити Київ кращим і гарнішим! А також спільно боротися з вандалізмом, випадків якого сьогодні в Києві є, на жаль, багато.

Коротко про затримання художників графіті Кличком у Києві

Це сталося пізно ввечері 25 липня. Мер Києва затримав художників на вулиці Стрілецькій.

З митцями Кличко провів виховну бесіду та викликав поліцейських. Однак, правоохоронці затримали лише одного хлопця, оскільки інший втік.

За версією столичної влади, хлопці писали напис White Lives Matter, що є відповіддю на рух за права темношкірих Black Lives Matter.

що є відповіддю на рух за права темношкірих Black Lives Matter. Натомість у команді художників переконують, що на стіні було написано слово Kush, що з американського сленгу перекладається як "травка". Окрім того, вся стіна була спаплюженою та обписаною тегами. Крім того, тут додали, що художники за свої гроші замовили банери із зображення античних статуй.

Окрім того, вся стіна була спаплюженою та обписаною тегами. Крім того, тут додали, що художники за свої гроші замовили банери із зображення античних статуй. Ветеран війни на Донбасі та активіст Сергій Бондар повідомив, що він багато років знає художників. За його словами, один із них пройшов війну (йому вдалося втекти), а іншого – Ярослава Синицю – поранили під час подій на Майдані в 2014 році: йому тітушки рознесли пів голови.

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