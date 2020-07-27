Готовий виділити цистерну фарби, – Кличко про затримання художників графіті в Києві
Напередодні у Києві столичний мер Віталій Кличко упіймав двох вуличних художників, що малювали графіті. У їхній команді Olifant переконують, що хлопці це роблять не вперше та з благою метою – нібито замальовують написи, що пропагують наркоманію. Кличко на це відповів, що готовий їм виділити багато фарби, аби ті прибрали написи з історичних будівель.
Кличко спіймав двох художників графіті: нова заява мера столиці
Мер Києва зробив нову заяву щодо подій у Києві напередодні, коли він зловив двох художників графіті. Відповідний допис з’явився на його фейсбук-сторінці.
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За словами Кличка, до нього надходять пропозиції, мовляв, краще допомоти митцям і видати кілька відер фарби, бо хлопці "корисною справою займаються та замальовують надписи з адресами телеграм-каналів із розповсюдження наркотиків".
В такому разі, в мене теж є пропозиція: я – готовий виділити не кілька відер, а цистерну фарби. Щоб вони та інші небайдужі допомагали місту прибирати надписи хоча б з історичних будинків столиці. Тільки не іншими розписами, а зафарбовували різну "творчість"! І, якщо ці хлопці, справді, хочуть робити добру справу на благо міста, – фарба та всі інше необхідне буде!
– наголосив київський міський голова.
Він підкреслив, головне – щирість намірів і готовність робити Київ кращим і гарнішим! А також спільно боротися з вандалізмом, випадків якого сьогодні в Києві є, на жаль, багато.
Коротко про затримання художників графіті Кличком у Києві
- Це сталося пізно ввечері 25 липня. Мер Києва затримав художників на вулиці Стрілецькій.
- З митцями Кличко провів виховну бесіду та викликав поліцейських. Однак, правоохоронці затримали лише одного хлопця, оскільки інший втік.
- За версією столичної влади, хлопці писали напис White Lives Matter, що є відповіддю на рух за права темношкірих Black Lives Matter.
- Натомість у команді художників переконують, що на стіні було написано слово Kush, що з американського сленгу перекладається як "травка". Окрім того, вся стіна була спаплюженою та обписаною тегами. Крім того, тут додали, що художники за свої гроші замовили банери із зображення античних статуй.
- Ветеран війни на Донбасі та активіст Сергій Бондар повідомив, що він багато років знає художників. За його словами, один із них пройшов війну (йому вдалося втекти), а іншого – Ярослава Синицю – поранили під час подій на Майдані в 2014 році: йому тітушки рознесли пів голови.
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Дивіться відео, як Кличко у Києві затримав двох художників графіті