Готуємо до будь-якого сценарію: нова кампанія "Трійки" Білецького

Третя світова, ядерна катастрофа, нашестя прибульців — щоб не сталось з цією планетою, Третя штурмова бригада підготує до будь-якого сценарію. Це слоган нової рекламної кампанії підрозділу, що став першопрохідцем в рекрутингу і взірцем того, як військовим комунікувати з цивільними.

Автори надихнулись турбулентною буденністю: криза у відносинах з США, зростання глобальної напруженості, непереборне відчуття катастрофи, що наближається. У бригаді використали цей наратив, щоб нагадати про найбільш дієвий спосіб боротьби зі страхом і тривогою – стати підготовленим.

"Виклики майбутнього не страшні, якщо ти – в Трійці. У нашому арсеналі – новітня зброя, наземні, повітряні роботи, і власна KillHouse.academy, де навчаємо цим керувати", – заявили в бригаді.

Кампанія почалась з відео: стильно і з гумором нам дають розклад таро на найближче майбутнє – жахливі картини природних катаклізмів, вуличних протестів, «палаючі» фондові ринки. Ґодзілла руйнує квартали, Рембо відстрілюється від повсталих зомбі. Ядерний вибух сповіщає про початок третьої світової війни, що невдовзі переросте у першу міжгалактичну. Бійці "Трійки" захопили прибульців у полон, а згенерований штучним інтелектом командир Андрій Білецький дає наказ доставити їхній корабель на базу. Довкола зруйнованих стін Кремля точаться бої. Новини сповіщають про кінець світу в неділю о пʼятій ранку за київським часом. Але навіть він не стане проблемою – легенда українського телебачення Микола Луценко заспокоює: "Третя штурмова готова до будь-якого сценарію". Ролик завірусився – в одному лише telegram-каналі Третьої штурмової набрав більше 1 млн переглядів.

Епічні битви "майбутнього" реалізували і в зовнішній рекламі. Постери стилізовані під афіші блокбастерів – з виразною динамікою, гротескними і водночас реалістичними образами з увагою до текстур, освітлення і деталей. Це насправді вдала деконструкція тривоги: голлівудський епос, фантастика і меми транслюють впевненість, силу і готовність до будь-чого. Врешті ми пережили вже стільки катастроф і трагедій, який сенс боятись того, що вже сталось?

До нестандартних художніх прийомів "Трійка" звертається, щоб виділятись з-поміж реклами інших підрозділів – конкуренція за добровольців чимала. До того ж залучати цивільних до військової служби стало складніше через так звані переговори, що не сходять з порядку денного останні півроку. Хибне очікування миру на практиці призводить до ще більшого некомплекту підрозділів Сил оборони.

Людина наче морально готова, вирішила для себе йти воювати. Але подумає: навіщо? Протягом місяця все закінчується, а я на рік прилипну до армії умовно мирної країни,

– говорив Андрій Білецький в інтервʼю Армія ТВ.

Аудиторія цієї (як і решти) рекламних кампаній "Трійки" – активна молодь. Добровольчий дух є одним зі стовпів бригади. Переважна більшість бійців свідомо обрали військову справу, а не прибули по мобілізації. Сьогодні «Трійка» є найчисельнішою бригадою у складі Сухопутних військ і продовжує рости.

Підрозділ є одним з наймолодших в Силах оборони за середнім віком військовослужбовців – до 30 років. У майбутньому цей показник може знизитись, адже бригаду нарешті включили у проєкт Міноборони "Контракт 18-24". Тепер молоді люди, які обирають службу в Трійці на бойових посадах, можуть укладати річні контракти, отримати мільйон гривень і соціальні бонуси.

"Ще у 15 років я для себе обрав долучитись до Збройних Сил України. Чому саме Третя окрема штурмова? Тому що це одна з найкращих бригад. Я хочу бути штурмовиком. Це кращий двіж", –розповідає 18-річний доброволець.

Старт рекламної кампанії "Готуємо до будь-якого сценарію" прийшовся на початок формування Третього армійського корпусу, до якого "Трійка" увійде разом з іншими лінійними бригадами. Штатна структура збільшується, створюються нові підрозділи, зокрема Полк безпілотних систем, – потреба у фахівцях зростає. У бригаді зараз відкриті 24 вакансії на бойові і тилові посади.

Результативність рекламних кампаній – кількість залучених новобранців – у бригаді не розкривають. Відомо, що два попередні місяці стали для підрозділу піковими: за словами Андрія Білецького, число рекрутів "значно перевищило півтисячу". Реклама тут тільки допоміжний інструмент, адже ключовим фактором є довіра до підрозділу і його командирів.

Війна дала можливість розкритися багатьом людям. Андрій Білецький круто масштабував великий успіх, інтегрувавши багатьох цивільних без досвіду служби в армії, створив успішний бойовий організм — Третя штурмова. Тепер він командир Третього корпусу. Там багато прикладів, які слід переймати іншим військовим частинам, бригадам і корпусам,

– вважає Павло Паліса, екскомандир 93-ї ОМБр, заступник керівника Офісу Президента, відповідальний за сектор безпеки і оборони.

Бригада вважається зразковою за рівнем бойової підготовки, у плануванні і управлінні операціями, розвитку сержантської ланки і ставленні до особового складу. Впроваджує сучасні технології: є лідером у використанні наземних роботизованих систем, займає перше місце за кількістю ворожих цілей, уражених ударними дронами. «Трійка» навряд чи здатна скасувати апокаліпсис, але точно до нього підготує.