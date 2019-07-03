ГПУ затримає Кузьміна, якщо він повернеться в Україну

Правоохоронці відразу ж затримають кандидата в нардепи від "Опозиційної платформи – За життя" Рената Кузьмін, тільки-но він перетне кордон України. Адже екс-заступник генпрокурора перебуває в розшуку.

"Як і у випадку із А. Клюєвим, після перетину кордону України Р. Кузьмін буде затриманий та доправлений до суду для обрання запобіжного заходу", – повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

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ЦВК раніше зареєструвала Кузьміна кандидатом у нардепи, бо не змогла пересвідчитись у тому, що політик перебуває поза межами території України. Адже, щоб особу зареєстрували кандидатом у нардепи, вона повинна останніх 5 років проживати в України.

В ГПУ кажуть, що повідомляли до ЦВК, що Кузьмін може переховуватися або в окупованому Криму, або в Росії. Адже в Україні проти політика відкрита справа за підозрою в легалізації (відмиванні) майна, здобутого злочинним шляхом.

Що відомо про Рената Кузьміна і відкриті проти нього справи?

Кузьмін обіймав посаду першого заступника генпрокурора України у 2010-2014 роках та заступника секретаря РНБО у 2013-2014 роках. У 2014 році балотувався у президенти, але програв вибори.

Того ж року ГПУ почала розслідування за фактом організації в 2010 році Кузьміним незаконного затримання Юрія Луценка – тодішнього міністра внутрішніх справ.

У 2016 році в ГПУ повідомили, що Кузьмін втік за межі України.

У 2017 році ГПУ оголосила Кузьміну про підозру в захопленні землі комплексу відпочинку "Пуща-Водиця". А ще, за даними ГПУ, політик протиправно став власником нерухомості невідомого походження, яка в 2010 році коштувала майже 8,4 мільйона гривень. Кузьмін перебуває в розшуку.