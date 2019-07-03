Кандидат у депутати Кузьмін не жив останні 5 років в Україні, – ГПУ

Кандидат у народні депутати від партії "Опозиційна платформа – За життя" та екс-заступник генерального прокурора часів Януковича Ренат Кузьмін упрождовж останніх 5 років не проживав безперервно на території України.

У ГПУ заявили, що Кузьміна підозрюють у легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. Це передбачає позбавленні волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

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У листі ГПУ йдеться, що "проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити фактичне місце перебування Ренета Кузьміна на території України не виявилося можливим".

Натомість Кузьміна оголошено в розшук. За даними правоохоронців, Кузьмін з метою уникнення кримінальної відповідальності міг переховуватися не тільки в анексованому Криму, а й на території Російської Федерації.

Ренат Кузьмін був заступником генерального прокурора з 2010 до 2013 року та заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони у 2013–2014 роках.

ЦВК зареєструвала Кузьміна кандидатом в нардепи на парламентські вибори від "Опозиційної платформи – За життя". Окрім того, ЦВК зареєструвала також екс-главу Адміністрації Президента України часів Віктора Януковича Андрія Клюєва та проросійського блогера-українофоба Анатолія Шарія. кандидатами у депутати. Після цього на Майдані в Києві кількасот людей влаштували протест.

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Усі троє охочих стати нардепами відомі в Україні, як втікачі: Шарій втік з країни ще в 2012 році після відкриття проти нього 2 справ, а Клюєв та Кузьмін – під час Євромайдану у 2014 році та досі перебувають в українському розшуку.

Коли відбудуться вибори до Верховної Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року. 24 травня в Україні офіційно розпочалася виборча кампанія.





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