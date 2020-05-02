Київ накрила сильна гроза: падав дощ з градом – фото, відео
У столиці України пройшла гроза та сильний дощ з градом. Синоптики прогнозують опади у Києві до кінця доби 2 травня. Очікується також потужний вітер. У місті оголосили 1 рівень небезпеки.
До кінця доби у Києві йтимуть дощі, місто накриватимуть грози, повідомили в Укргідрометцентрі.
Зверніть увагу Українців попередили про грози: де і коли
Крім того, очікуються пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду. У столиці оголосили 1 рівень небезпеки (жовтий).
Наразі опади у столиці припинилися. Однак внаслідок сильних дощів з градом затопило вулиці Києва.
Київ накрила гроза / Фото 24 каналу
Вулиці столиці затопило / Фото 24 каналу
Сильний дощ та гроза у Києві: відео
До слова, 2 травня дощі та грози охопили також Житомирську, Вінницьку та Київську області.
Основні рекомендації під час сильного вітру:
- усі вікна потрібно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то варто триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у випадку сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Що не можна робити під час грози / Інфографіка 24 каналу