Київ накрила сильна гроза: падав дощ з градом – фото, відео

У столиці України пройшла гроза та сильний дощ з градом. Синоптики прогнозують опади у Києві до кінця доби 2 травня. Очікується також потужний вітер. У місті оголосили 1 рівень небезпеки.

До кінця доби у Києві йтимуть дощі, місто накриватимуть грози, повідомили в Укргідрометцентрі.

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Крім того, очікуються пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду. У столиці оголосили 1 рівень небезпеки (жовтий).

Наразі опади у столиці припинилися. Однак внаслідок сильних дощів з градом затопило вулиці Києва.



Київ накрила гроза / Фото 24 каналу



Вулиці столиці затопило / Фото 24 каналу

Сильний дощ та гроза у Києві: відео

До слова, 2 травня дощі та грози охопили також Житомирську, Вінницьку та Київську області.

Основні рекомендації під час сильного вітру:

усі вікна потрібно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то варто триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у випадку сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.



Що не можна робити під час грози / Інфографіка 24 каналу