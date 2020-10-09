Через футбольний матч 10 жовтня Ліги націй між збірними України та Німеччини деякі станції метро Києва можуть бути недоступними для входу на виходу пасажирів. Тим, хто планує користуватися підземкою у цей час, варто заздалегідь продумати маршрути.

У ніч на 11 жовтня поїзди метро курсуватимуть на годину довше. Про зміни у зв'язку із проведенням футбольного матчу повідомили у пресслужбі київського метро у фейсбуці.

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Також перед початком футбольного матчу станцію "Олімпійська" закриють на вхід.

"Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" разом із найближчою до стадіону "Олімпійською" будуть недоступні для виходу пасажирів.



Перший матч із вболівальниками

Зустріч між Україною та Німеччиною у рамках міжнародного турніру УЄФА стане великою подією для фанатів. Оскільки вперше з початку карантину на стадіон пустять вболівальників. Щоправда, не всіх. За новими умовами, на НСК "Олімпійський" має бути зайнято не більше 30% місць. Арена відкриється для 21 тисячі людей.

Навіщо під час футболу закривають станції метро

Більшість жителів столиці приїжджають до стадіону саме на метро. Усе тому, що центр Києва – місце постійних заторів, а знайти місце для паркування під час масових заходів геть неможливо. При цьому метро, якщо не закривати деякі станції на вхід чи вихід, стає небезпечною зоною із величезним скупченням людей. Тож метрополітен закривають: