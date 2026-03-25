Суд повторно розглянув докази адвокатів Косова, проте рішення першої інстанції залишилося незмінним. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Чому суд не змінив вирок Косову?
Повторне дослідження доказів підтвердило, що конфлікт спровокував саме Косов. Його дії були агресивними, а травми потерпілого стали прямим доказом умисних дій зловмисника.
Під час подій на території Київського фунікулера ні Максим Матерухін, ні його друзі не ображали чи принижували Артема Косова або інших присутніх. Вони не виявляли жодної неприязні чи ворожості до когось із пасажирів,
– заявив Кравченко.
Статус військовослужбовця УДО та перебування в стані алкогольного сп'яніння лише посилюють відповідальність Косова перед суспільством.
Кравченко наголосив, що покарання у вигляді довічного ув'язнення є справедливим, обґрунтованим і відповідає тяжкості злочину.
Він додав, що неможливо вбити дитину і сподіватися після цього на легке покарання. Таке рішення є обов'язком перед родиною загиблого та гарантія того, що закон один для всіх.
Що відомо про вбивство Максима Матерухіна?
На станції київського фунікулера 7 квітня 2024 року загинув підліток. За словами очевидців, після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув юнака, і той впав, вдарившись головою об скло. Хлопець отримав смертельний поріз шиї і помер до приїзду швидкої допомоги.
Один зі свідків події розповів, що Артем Косов чекав на підлітків біля виходу з фунікулера, і після словесної перепалки перекинув Максима Матерухіна через себе.
Артем Косов раніше стверджував, що поводився нормально після зауваження пасажирів, спростовуючи звинувачення у неадекватній поведінці та використанні нецензурної лексики.