Сюрприз, звідки не чекали: у садочку Хабаровська дітям вручили грамоти з гербом України

Російські ЗМІ повідомляють про незвичну ситуацію, що сталася в одному з дитячих садків Хабаровська. Там дітям у нагороду видали грамоту з державною символікою України.

Деякі дошкільнята отримали грамоту з російським гербом, а батьків решти чекав вдома сюрприз. Вони говорять, що здадуть ці нагороди назад до учбового закладу.

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Курйозний інцидент у Хабаровську

За інформацією російських ЗМІ, у 137 дитячому садку Хабаровська того тижня відбулися змагання з піонерболу. За участь у грі дітям вручили пам'ятні грамоти, на яких був викарбуваний герб України поряд зі жовто-блакитною стрічкою.

Грамоту з "українським слідом" видали у Хабаровську / російські ЗМІ

Нагорода була завірена завідувачкою навчального закладу, тому вона точно мала звернути увагу на таку "помилку".

Моя дитина запитала: чому на одній грамоті так, а на іншій ні? Я відповіла, що це прапор іншої країни, помилився чоловік, то буває. Ми не скаржилися, але я сказала вихователю про це, вона відповіла — розбиратимемося,

– розповідає матір одного з вихованців.

Дітям видали грамоти з російською та українською символікою вперемішку / російські ЗМІ

Жінка зазначила, що вона обурена і збирається здати пам'ятну грамоту. Вона зазначила, що їй "таке не потрібне".

Вручення українських грамот дітям: дивіться відео

У Томську діти стріляли у Байдена та Зеленського

Російська пропаганда активно намагається діяти на розум дітей. Зокрема, у Томську росіяни повісили на дитячому фестивалі мішені з портретами президента України Володимира Зеленського, президента США Джозефа Байдена та генсека НАТО Єнса Столтенберга. Тир організували в одному зі спортзалів, розмістивши фотографії на футбольні ворота.

На опублікованих у мережі відео можна побачити та почути, як люди, яких не видно у кадрі, стріляють кульками та намагаються поцілити по портретах.