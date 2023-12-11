Сюрприз, звідки не чекали: у садочку Хабаровська дітям вручили грамоти з гербом України
Російські ЗМІ повідомляють про незвичну ситуацію, що сталася в одному з дитячих садків Хабаровська. Там дітям у нагороду видали грамоту з державною символікою України.
Деякі дошкільнята отримали грамоту з російським гербом, а батьків решти чекав вдома сюрприз. Вони говорять, що здадуть ці нагороди назад до учбового закладу.
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Курйозний інцидент у Хабаровську
За інформацією російських ЗМІ, у 137 дитячому садку Хабаровська того тижня відбулися змагання з піонерболу. За участь у грі дітям вручили пам'ятні грамоти, на яких був викарбуваний герб України поряд зі жовто-блакитною стрічкою.
Грамоту з "українським слідом" видали у Хабаровську / російські ЗМІ
Нагорода була завірена завідувачкою навчального закладу, тому вона точно мала звернути увагу на таку "помилку".
Моя дитина запитала: чому на одній грамоті так, а на іншій ні? Я відповіла, що це прапор іншої країни, помилився чоловік, то буває. Ми не скаржилися, але я сказала вихователю про це, вона відповіла — розбиратимемося,
– розповідає матір одного з вихованців.
Дітям видали грамоти з російською та українською символікою вперемішку / російські ЗМІ
Жінка зазначила, що вона обурена і збирається здати пам'ятну грамоту. Вона зазначила, що їй "таке не потрібне".
Вручення українських грамот дітям: дивіться відео
У Томську діти стріляли у Байдена та Зеленського
Російська пропаганда активно намагається діяти на розум дітей. Зокрема, у Томську росіяни повісили на дитячому фестивалі мішені з портретами президента України Володимира Зеленського, президента США Джозефа Байдена та генсека НАТО Єнса Столтенберга. Тир організували в одному зі спортзалів, розмістивши фотографії на футбольні ворота.
На опублікованих у мережі відео можна побачити та почути, як люди, яких не видно у кадрі, стріляють кульками та намагаються поцілити по портретах.