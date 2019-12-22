Как Россия загнала себя в спортивную ловушку: последствия допинг-скандала

Преступник всегда пытается притвориться жертвой. Российская реакция на отстранение спортсменов от соревнований – тому подтверждение. Всемирное антидопинговое агентство запретило российским спортсменам участвовать в крупных международных соревнованиях. Запрет продлится четыре года. Причем российским чиновникам даже запретили посещать такие соревнования.

Кроме того, Россия не будет иметь права принимать у себя крупные спортивные мероприятия. В результате страна пропустит Олимпиаду в Токио, а также Зимние игры в Пекине в 2022 году.

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За российскими спортсменами, чистыми от допинга, остается право участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Тучи над российскими олимпийцами сгустились не вчера.

Антидопинговые расследования против российских спортсменов

Раньше легкоатлетов из РФ не пустили на летнюю Олимпиаду. Причина все та же – антидопинговые расследования. Показания экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова недвусмысленны: в РФ создана система фальсификаций на государственном уровне.



Григорий Родченков

Масштабность происходящего оказалась столь значительна, что МОК не смог от них отмахнуться. А вот российская реакция на это решение – это идеальная иллюстрация того, как устроено "патриотическое сознание".

Реакция российских СМИ на допинг-скандал

Российские СМИ единодушны: недопуск спортсменов на Олимпиаду не может быть связан ни с каким допинг-скандалом. Напротив – это лишь еще одно доказательство, что страна находится в кольце врагов, и что эти враги стремятся навредить России всеми возможными способами. Результаты расследования никого не интересуют. Патриотический вердикт неизменен: все, что произошло – это часть глобального антироссийского заговора.

Детали отстранения России от соревнований – смотрите видео:

Готовность легкоатлетов выступать под нейтральным флагом

Единственная дискуссия, которая ведется в РФ – разрешать ли российским атлетам выступать под нейтральным флагом. Самих спорстменов можно понять, так для многих из них это последний шанс реализовать себя на олимпийских стадионах. Но официальный гул довольно категоричен, поскольку нейтральный флаг воспринимается как "оскорбление для России".

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В 2016 году спортсменка Дарья Клишина согласилась выступать под нейтральным флагом. В результате ее долго и планомерно травили. Готовность спортсмена играть по правилам МОК в РФ воспринимается как предательство. Мол, едешь на Олимпиаду – значит, ты согласен с претензиями. Значит, разделяешь подозрения в фальсификации допинг-проб.



Дарья Клишина

Это означает, что ты сомневаешься, что российские спортивные успехи были заслуженными. И, значит, не веришь в антироссийский заговор, а также ставишь под сомнение то, что Россия – жертва, а весь остальной мир вынашивает в отношении нее агрессивные планы.

Это мир кривых зеркал, в котором адекватность воспринимается как угроза, готовность соблюдать правила – как предательство, а умение называть вещи своими именами делает изгоем.



Санкции WADA против России / Инфографика 24 канала

Россия сама загнала себя в ловушку в тот самый момент, когда решила, что победителей не судят. Когда нефтедоллары порождали головокружение от успехов. Вслед за Олимпиадой в Сочи был Крым, затем Донбасс, Сирия, американские выборы. А оказывается, что победителей судят и нарушение правил обнуляет результат.

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Теперь мы видим, как у Москвы отбирают медали, лишают ее спортсменов перспектив, а также начинают контролировать ее траты. Презумпция невиновности на наших глазах сменяется презумпцией виновности. Некоторые победы запоминаются своими поражениями. Потому что шулеров не любит никто.